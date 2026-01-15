Espana agencias

Rescatados 60 inmigrantes en cuatro pateras localizadas en Mallorca y Formentera

Palma/Ibiza, 15 ene (EFE).- Un total de 60 inmigrantes han sido rescatados a lo largo de este jueves tras arribar a las costas de Formentera y sureste de Mallorca a bordo de cuatro pateras.

Un primer grupo 13 inmigrantes ha sido interceptado este jueves en la zona de Sa Mola de Formentera en torno a las 3.45 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Otras 15 personas han sido localizadas en el Pilar de la Mola por la mañana, a las 8.56 horas, y cinco más han sido interceptadas a las 10.45 horas en el Camí de S'Arenal tras alcanzar la menor de las Pitiusas en otra barca.

A las 20:26 horas, a tres millas al sureste de Mallorca, han sido rescatadas otras 27 personas de origen subsahariano en el cuarto bote de la jornada en el archipiélago.

Además, el miércoles por la noche ya fueron rescatados otros 26 inmigrantes en una embarcación avistada frente al litoral de Cala Llombards, al sureste de Mallorca.

En lo que va de año, han sido localizadas 12 pateras en Baleares, con un total de 233 inmigrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024. EFE

EFE

