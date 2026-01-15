Espana agencias

Producción nacional de Perú aumenta en noviembre un 1,53%, pero cae rendimiento de minería

Guardar

Lima, 15 ene (EFECOM).- La producción nacional de Perú alcanzó un crecimiento del 1,53 % en noviembre de 2025, por el buen desempeño de sectores como la construcción y el comercio, aunque disminuyó el sector de minería e hidrocarburos "con importante incidencia a la baja", informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe mensual del organismo estatal indicó que en los últimos 12 meses, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, la producción creció el 3,55 % y en el periodo de enero a noviembre de 2025 aumentó un 3,39 %.

En noviembre de 2025, el sector de construcción aumentó un 9,83 %, con relación al mismo mes de 2024, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (11,15 %) por el desarrollo de obras privadas, como fábricas y edificios de viviendas, y del avance físico de obras públicas (7,08 %).

El comercio se incrementó un 4,17 % impulsado por la venta al por mayor (3,52 %), principalmente por el aumento en la distribución de combustibles destinados al transporte, la minería y la agricultura.

Por otro lado, en noviembre de 2025, el sector de minería e hidrocarburos se contrajo el 6,47 %, por el resultado negativo de los subsectores minero metálico (-6,16 %) e hidrocarburos (-8,60 %).

Se registró menor extracción de cobre (-12,1 %), molibdeno (-7,3 %) y estaño (-19,1 %); en tanto, aumentó la producción de zinc (13,7 %), plomo (10,8 %), hierro (5,6 %), oro (0,4 %) y plata (0,03 %).

Además, el subsector de hidrocarburos presentó un comportamiento negativo explicado por el menor volumen de explotación de petróleo crudo (-19 %), gas natural (-9 %) y líquidos de gas natural (-1,3%).

Los resultados en el sector agropecuario también disminuyeron, en este caso un 0,96 % debido a la disminución de la producción del subsector agrícola (-2,82 %), ante los menores volúmenes de producción de varios productos como la páprika (-79,2% ), maíz choclo (-53,2 %), zanahoria (-41,8 %), ajo (-40,8%) y mango (-39,8%), entre otros.

Estos resultados están "determinados por menores áreas cosechadas de los principales productos agrícolas e influenciado por factores climatológicos adversos como menor recurso hídrico y temperaturas superiores a su valor promedio mínimo", indicó el INEI.

En noviembre de 2025, la pesca se redujo en 17,85 % respecto al mismo mes de 2024, por la menor extracción de recursos de origen marítimo (-17,56 %), destinado al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), al registrarse una contracción del 28,6 % de la captura total por los menores días de pesca efectiva en el undécimo mes del año.

Por último, las exportaciones de productos no tradicionales subieron en 1,60 %, por mayores envíos de productos textiles, pesqueros, químicos, metalmecánicos y mineros no metálicos, pero disminuyeron los envíos de productos tradicionales (-14,15 %), principalmente mineros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Familias recibirán los restos de dos víctimas del franquismo 90 años después del asesinato

Infobae

Una exposición y un ciclo de conferencias conmemorarán el centenario de la duquesa de Alba

Infobae

La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia contra el alcalde de Algeciras

Infobae

Dos personas muertas entre las 108 de un cayuco a la deriva en aguas de Canarias

Infobae

Defensor del Paciente: A la Sanidad de Castilla y León solo le importa comprar silencios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona