Producción nacional de Perú aumenta en noviembre un 1,53%, pero cae rendimiento de minería

Lima, 15 ene (EFECOM).- La producción nacional de Perú alcanzó un crecimiento del 1,53 % en noviembre de 2025, por el buen desempeño de sectores como la construcción y el comercio, aunque disminuyó el sector de minería e hidrocarburos "con importante incidencia a la baja", informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe mensual del organismo estatal indicó que en los últimos 12 meses, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, la producción creció el 3,55 % y en el periodo de enero a noviembre de 2025 aumentó un 3,39 %.

En noviembre de 2025, el sector de construcción aumentó un 9,83 %, con relación al mismo mes de 2024, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (11,15 %) por el desarrollo de obras privadas, como fábricas y edificios de viviendas, y del avance físico de obras públicas (7,08 %).

El comercio se incrementó un 4,17 % impulsado por la venta al por mayor (3,52 %), principalmente por el aumento en la distribución de combustibles destinados al transporte, la minería y la agricultura.

Por otro lado, en noviembre de 2025, el sector de minería e hidrocarburos se contrajo el 6,47 %, por el resultado negativo de los subsectores minero metálico (-6,16 %) e hidrocarburos (-8,60 %).

Se registró menor extracción de cobre (-12,1 %), molibdeno (-7,3 %) y estaño (-19,1 %); en tanto, aumentó la producción de zinc (13,7 %), plomo (10,8 %), hierro (5,6 %), oro (0,4 %) y plata (0,03 %).

Además, el subsector de hidrocarburos presentó un comportamiento negativo explicado por el menor volumen de explotación de petróleo crudo (-19 %), gas natural (-9 %) y líquidos de gas natural (-1,3%).

Los resultados en el sector agropecuario también disminuyeron, en este caso un 0,96 % debido a la disminución de la producción del subsector agrícola (-2,82 %), ante los menores volúmenes de producción de varios productos como la páprika (-79,2% ), maíz choclo (-53,2 %), zanahoria (-41,8 %), ajo (-40,8%) y mango (-39,8%), entre otros.

Estos resultados están "determinados por menores áreas cosechadas de los principales productos agrícolas e influenciado por factores climatológicos adversos como menor recurso hídrico y temperaturas superiores a su valor promedio mínimo", indicó el INEI.

En noviembre de 2025, la pesca se redujo en 17,85 % respecto al mismo mes de 2024, por la menor extracción de recursos de origen marítimo (-17,56 %), destinado al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), al registrarse una contracción del 28,6 % de la captura total por los menores días de pesca efectiva en el undécimo mes del año.

Por último, las exportaciones de productos no tradicionales subieron en 1,60 %, por mayores envíos de productos textiles, pesqueros, químicos, metalmecánicos y mineros no metálicos, pero disminuyeron los envíos de productos tradicionales (-14,15 %), principalmente mineros. EFECOM