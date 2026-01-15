Espana agencias

Metelkina y Berulava le dan a Georgia el primer oro europeo en parejas de su historia

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- Los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava se hicieron con el oro continental en la categoría de parejas de los Europeos de patinaje artístico, que se celebran en Sheffield (Reino Unido) hasta el 17 de enero, en la última gran prueba internacional antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Georgia nunca había ganado el oro continental en la categoría de parejas: solo Anastasiia Gubanova, en individual femenina (2023), había podido hacerlo. Los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, con 203.87 puntos, y los húngaros Maria Pavlova y Alexei Sviatchenko, con 202.56, completaron el podio.

Berulava y Metelkina refrendaron en el programa libre la superioridad que habían mostrado en el corto. Los dobles campeones del mundo júnior celebraron sobre el hielo nada más terminar su ejercicio, antes de recibir la calificación, sabedores de que habían hecho un buen trabajo. Apenas una caída de Metelkina en un triple toe loop afeó un programa casi perfecto. Todos los demás elementos, ejecutados con elegancia, les permitieron sumar 139.80 puntos, para una puntuación total de 215.76, la mejor del Europeo.

Por su parte, Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin salvaron la plata de milagro. Los alemanes, vigentes campeones de Europa y plata mundial en 2025, cometieron más errores de los que acostumbran, tanto en acciones complicadas, como un triple loop lanzado, como en otras más sencillas, como el descenso de la última elevación. Sus 129.06 puntos les dejaron en tercera posición del programa libre, pero hicieron valer la exigua ventaja del ejercicio corto sobre los húngaros para terminar en segundo lugar global (203.87).

La ausencia por lesión del dúo italiano formado por Sara Conti y Niccolò Macii, plata en 2025, abría la pelea por el tercer escalón del podio. Los alemanes Annika Hocke y Robert Kunkel, que ya contaban con un bronce europeo en su palmarés, tenían que hacer el esfuerzo extra para remontar, ya que terminaron cuartos el programa corto. Y con 122.80 puntos (para un total de 188.27), después de un ejercicio libre con buena ejecución de los saltos y una interpretación llamativa, se quedaron a las puertas.

El bronce fue para la pareja húngara Maria Pavlova y Alexei Sviatchenko, que acumulaban dos cuartos puestos consecutivos en los Europeos. Aunque solían obtener mejor rendimiento en los programas cortos que en los libres, la dificultad técnica de sus elementos, incluyendo una combinación de triple toe loop, doble Axel y doble Axel, les garantizó una calificación de 129.24 para un total de 202.56 puntos, lo que a punto estuvo de servirles para asaltar la plata.

España no tenía representación en esta categoría. Las dos parejas españolas (Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov) compiten en danza sobre hielo, y patinarán por primera vez en estos Europeos en la primera sesión de este viernes 16 de enero (13:40 horas CET).

Los campeonatos de Europa de patinaje artístico se celebran en el Utilita Arena de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero. Está prevista la participación de 163 patinadores de 35 países diferentes entre las cuatro categorías que reparten medalla: individual masculina y femenina, parejas mixtas y danza sobre hielo. EFE

