Maíllo (IU) aboga por retirar a Julio Iglesias "todos los reconocimientos oficiales" tras su "condenable" comportamiento

Según consignó Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, propuso que se revoquen todos los premios y distinciones oficiales concedidos al cantante Julio Iglesias, a raíz de las recientes denuncias presentadas en su contra por una serie de presuntos delitos graves relacionados con explotación y violencia contra mujeres en República Dominicana. Esta declaración tuvo lugar el jueves, en el marco de una comparecencia ante los medios realizada en Córdoba.

De acuerdo con Europa Press, las denuncias que salieron a la luz involucran acusaciones por delitos como trata de seres humanos con fines de trabajos forzados y servidumbre, así como delitos relacionados con la libertad de las personas, acoso sexual, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores. Según detalló el medio, Maíllo fundó su propuesta en el carácter especialmente grave de los hechos denunciados, subrayando la necesidad de desvincular institucionalmente a Iglesias si se confirma su implicación en dichas conductas.

Europa Press reportó que el dirigente de IU consideró las conductas atribuidas al cantante —de llegarse a comprobar— como reveladoras de prácticas reprobables desde el punto de vista social y moral. Maíllo pidió que se revoquen todos los honores estatales e institucionales otorgados hasta ahora, enfatizando que “una persona de la que hay que desmarcarse absolutamente” no puede seguir contando con el reconocimiento público de las instituciones. Además, señaló que estos hechos no solo evidenciarían patrones de “violencia machista, acoso o abuso sexual”, sino que también conllevarían un marcado componente de abuso de poder y de clase.

Según publicó Europa Press, el dirigente expuso que las víctimas identificadas en las denuncias serían mujeres en situación de máxima vulnerabilidad, con ingresos estimados de 300 euros mensuales y con una dependencia económica vinculada a contextos de precariedad en un país con altos índices de pobreza, como República Dominicana. Maíllo puntualizó que este contexto permite identificar un “sesgo de clase y de desprecio a la integridad de las mujeres” en la conducta denunciada, lo que agrava la gravedad de los hechos.

Durante su intervención ante los medios, Maíllo reiteró su argumento de que todo lo expuesto debe conducir a la revocación de cualquier premio, condecoración o reconocimiento que las distintas instituciones españolas hayan otorgado a Julio Iglesias. “Tiene que traducirse en retirarle todos los premios y las condecoraciones y reconocimientos que ha tenido”, manifestó el candidato, apuntando que tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos y locales han de actuar en consecuencia si se confirma la veracidad de los delitos imputados.

El medio Europa Press añadió que el dirigente de IU insistió en la importancia de la respuesta institucional ante comportamientos de tal gravedad, indicando que dichos reconocimientos públicos no deben mantenerse en personas señaladas por acciones vinculadas a la explotación, el abuso y la violencia contra sectores desprotegidos de la población. Maíllo concluyó su intervención apelando a una revisión exhaustiva de todas las distinciones vigentes otorgadas a Iglesias por las administraciones, de modo que se preserve la coherencia entre los valores que se pretende fomentar desde las instituciones y los destinatarios de estos honores.