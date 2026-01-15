Espana agencias

La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025, dice Delcy Rodríguez ante el Parlamento

Guardar

Caracas, 15 ene (EFECOM).- La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025 y el país ya registra 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que lo pone "en el liderazgo como primera economía en América Latina", aseguró este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó el informe de gestión correspondiente al 2025 en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

La funcionaria, quien asumió el cargo hace diez días, tras la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de EE.UU. destacó durante su discurso el desempeño de la actividad petrolera, corazón de la economía venezolana, y aseguró que en diciembre se alcanzó una producción de 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.

Al respecto, explicó que gracias al modelo de los "llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos", se alcanzaron el año pasado "inversiones similares y cercanas a los 900 millones de dólares", lo que permitió, dijo, llegar a ese nivel de producción petrolera.

Rodríguez entregó a la junta directiva del Parlamento, encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez, una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permita que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura".

La mandataria encargada también destacó que el año pasado "no se importó un barril de gasolina para Venezuela".

"Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de la mano de nuestros trabajadores", dijo la líder chavista, quien afirmó que se trata de "un logro que no se había visto en una década".

Poco antes, la funcionaria acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades de su país de exportar los productos de su industria petrolera tras un "bloqueo naval" previo a la captura de Maduro, pero aseguró que para este año tenía un plan.

También anunció la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.

"Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también", indicó la mandataria al tiempo que anunció una proyecto de ley para la aceleración de trámites. EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Familias recibirán los restos de dos víctimas del franquismo 90 años después del asesinato

Infobae

Una exposición y un ciclo de conferencias conmemorarán el centenario de la duquesa de Alba

Infobae

La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia contra el alcalde de Algeciras

Infobae

Dos personas muertas entre las 108 de un cayuco a la deriva en aguas de Canarias

Infobae

Defensor del Paciente: A la Sanidad de Castilla y León solo le importa comprar silencios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona