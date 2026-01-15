La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025, dice Delcy Rodríguez ante el Parlamento

Caracas, 15 ene (EFECOM).- La economía de Venezuela creció un 8,5 % en 2025 y el país ya registra 19 trimestres consecutivos de crecimiento, lo que lo pone "en el liderazgo como primera economía en América Latina", aseguró este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien presentó el informe de gestión correspondiente al 2025 en nombre del mandatario Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

La funcionaria, quien asumió el cargo hace diez días, tras la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de EE.UU. destacó durante su discurso el desempeño de la actividad petrolera, corazón de la economía venezolana, y aseguró que en diciembre se alcanzó una producción de 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.

Al respecto, explicó que gracias al modelo de los "llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos", se alcanzaron el año pasado "inversiones similares y cercanas a los 900 millones de dólares", lo que permitió, dijo, llegar a ese nivel de producción petrolera.

Rodríguez entregó a la junta directiva del Parlamento, encabezada por su hermano, Jorge Rodríguez, una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permita que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura".

La mandataria encargada también destacó que el año pasado "no se importó un barril de gasolina para Venezuela".

"Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de la mano de nuestros trabajadores", dijo la líder chavista, quien afirmó que se trata de "un logro que no se había visto en una década".

Poco antes, la funcionaria acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades de su país de exportar los productos de su industria petrolera tras un "bloqueo naval" previo a la captura de Maduro, pero aseguró que para este año tenía un plan.

También anunció la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.

"Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también", indicó la mandataria al tiempo que anunció una proyecto de ley para la aceleración de trámites. EFECOM

