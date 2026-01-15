Espana agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,71 %

Buenos Aires, 15 ene (EFECOM).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 0,71 %, hasta los 2.929.320,56 puntos.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 0,67 % para quedar en 119.788.003,82 enteros.

Entre las compañías líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Cresud (-2,8 %), Pampa Energía (-2,6 %) y Transportadora Gas del Sur (-2,5 %).

Por el contrario, erraron en terreno positivo los papeles de Metrogas (+8,9 %), Grupo Financiero Valores (+4,5 %) y Transportadora Gas del Norte (+3,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron hasta 0,6 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 568 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.470 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.440,50 pesos por unidad.

Este jueves el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 47 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1 %, a 1.513,18 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, a 1.473,83 pesos por unidad. EFECOM

