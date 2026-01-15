Junqueras se reúne con Foment para intentar despejar sus reparos a la nueva financiación

Barcelona, 15 ene (EFECOM).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este jueves con el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, para intentar despejar sus reticencias hacia el nuevo modelo de financiación.

La semana pasada, después de que ERC y el Gobierno español hiciesen público su acuerdo sobre financiación, Sánchez Llibre expresó su opinión crítica hacia el nuevo sistema, al considerarlo "claramente insuficiente", ya que sus reivindicaciones pasan por una Agencia Tributaria Catalana que "recaude, gestione, liquide e inspeccione" todos los impuestos generados en Cataluña.

En el marco de su ronda de contactos con representantes de la sociedad civil -sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades culturales- para exponer las ventajas de la nueva financiación, Junqueras se ha reunido esta vez con el presidente de Foment, ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes de ambas partes, que han destacado que el encuentro ha sido "cordial".

Junqueras ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que debería aportar unos 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, y ha expuesto los elementos de singularidad que contiene el modelo, sin cerrarse a apoyar cualquier mejora que otros grupos puedan introducir en el trámite parlamentario, aunque siendo consciente de que las mayorías en el Congreso son las que son.

Precisamente este jueves el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha redoblado los llamamientos a ERC a unir fuerzas para intentar "mejorar" el nuevo modelo de financiación durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha opinado que "sería absurdo" que JxCat y ERC no agotasen "todas las posibilidades" de mejora, aprovechando la fuerza de sus catorce diputados en el Congreso para conseguir un "concierto económico" para Cataluña, ante la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez. EFECOM