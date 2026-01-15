Espana agencias

Junqueras se reúne con Foment para intentar despejar sus reparos a la nueva financiación

Guardar

Barcelona, 15 ene (EFECOM).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este jueves con el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, para intentar despejar sus reticencias hacia el nuevo modelo de financiación.

La semana pasada, después de que ERC y el Gobierno español hiciesen público su acuerdo sobre financiación, Sánchez Llibre expresó su opinión crítica hacia el nuevo sistema, al considerarlo "claramente insuficiente", ya que sus reivindicaciones pasan por una Agencia Tributaria Catalana que "recaude, gestione, liquide e inspeccione" todos los impuestos generados en Cataluña.

En el marco de su ronda de contactos con representantes de la sociedad civil -sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades culturales- para exponer las ventajas de la nueva financiación, Junqueras se ha reunido esta vez con el presidente de Foment, ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes de ambas partes, que han destacado que el encuentro ha sido "cordial".

Junqueras ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que debería aportar unos 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, y ha expuesto los elementos de singularidad que contiene el modelo, sin cerrarse a apoyar cualquier mejora que otros grupos puedan introducir en el trámite parlamentario, aunque siendo consciente de que las mayorías en el Congreso son las que son.

Precisamente este jueves el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha redoblado los llamamientos a ERC a unir fuerzas para intentar "mejorar" el nuevo modelo de financiación durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull ha opinado que "sería absurdo" que JxCat y ERC no agotasen "todas las posibilidades" de mejora, aprovechando la fuerza de sus catorce diputados en el Congreso para conseguir un "concierto económico" para Cataluña, ante la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Viernes, 16 de enero de 2026

Infobae

El joven cierre brasileño Lucas Farias ficha por el Jimbee Cartagena

Infobae

75-89. El Baskonia logra su primer triunfo como visitante ante el Efes de Laso

Infobae

Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Infobae

El Baskonia vuelve a ganar como visitante europeo 394 días después

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona