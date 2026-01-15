Espana agencias

José Alberto: Creo que hemos competido a un muy buen nivel

Santander, 15 ene (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha afirmado que, pese a la derrota de su equipo frente al FC Barcelona (0-2), sus futbolistas han competido "muy bien".

En rueda de prensa, ha señalado que ha sido "un partido igualado", en el cual el Racing ha competido a un "muy buen nivel", incluso ha tenido dos o tres situaciones "claras" para hacer gol.

"Ellos con poco te marcan la diferencia como así ha sido, nosotros hemos sido valientes intentando ir a pares en la presión en campo contrario. Se ha visto un buen Racing en el día de hoy y estoy orgulloso de lo que he visto de mi equipo y de nuestro paso por la Copa del Rey", ha matizado.

En este sentido, ha afirmado que este es el camino a seguir durante el año, ya que el compromiso defensivo es "clave" para poder subir a Primera División.

Sin embargo, ha asegurado que, en la faceta ofensiva, a sus jugadores les ha faltado interpretar mejor los balones al espacio y tener un poco más de control de balón.

Finalmente, José Alberto ha destacado que esta derrota no les puede hacer daño "en la vida", porque el Racing ha estado "a la altura" ante el mejor equipo de España. EFE

ksm-lhv/jl

(foto)

EFE

