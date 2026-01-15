Jesús Vázquez: “La Copa siempre ilusiona y estos partidos nos dan confianza”

Burgos, 15 ene (EFE).- El jugador del Valencia Jesús Vázquez aseguró que la Copa del Rey “siempre ilusiona” y destacó que este tipo de partidos refuerzan la confianza del equipo tras lograr el pase a la siguiente ronda, en un encuentro en el que el conjunto valenciano supo imponer su ritmo desde el inicio y gestionar una eliminatoria exigente.

El valencianista subrayó la importancia de comenzar bien el partido para encarrilar el resultado: “Creo que hemos hecho una buena primera parte y era clave adelantarnos pronto, porque eso hace que todo sea más sencillo”.

En ese sentido, valoró la madurez del equipo para afrontar un choque complicado lejos de Mestalla.

A nivel colectivo, Jesús Vázquez remarcó la unión del vestuario y la ambición por seguir creciendo tanto en Copa como en Liga.

Además, defendió la competición copera como una oportunidad para sumar minutos y confianza, dejando claro que “la Copa no molesta”, sino que ayuda al equipo a fortalecerse de cara a los próximos compromisos que se presentan casi como finales para el equipo. EFE

vfr/plv