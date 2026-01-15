Javi Puado, operado con éxito de la rotura del cruzado de la rodilla derecha

Barcelona, 15 ene (EFE).- El capitán del Espanyol Javi Puado ha sido operado con éxito este jueves de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó el club catalán mediante un comunicado.

Tras la intervención, efectuada en el Instituto Cugat, en Barcelona, el delantero iniciará la recuperación. La entidad no ha especificado ningún tipo de tiempo de baja previsto para el atacante. La prioridad es que vuelva con las máximas garantías.

Javi Puado había sufrido, previamente a esta lesión, un esguince en la misma rodilla que le había apartado de la competición tres meses. El futbolista reapareció contra el Barcelona el 3 de enero y se lesionó en el siguiente partido, frente al Levante.

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona que el futbolista está con ganas de volver. El equipo quiere vencer y dedicarle la victoria a su capitán, importante dentro y fuera del campo. EFE

