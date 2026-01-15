Espana agencias

Indra inaugura un centro de aviónica avanzada y computadores de misión en Málaga

Málaga, 15 ene (EFECOM).- Indra Group ha inaugurado este jueves en Málaga un nuevo centro de aviónica avanzada y computadores de misión, que acoge a unos 700 profesionales en unas instalaciones en las que se invertirán más de 40 millones de euros en los próximos cinco años.

El centro, situado en el Parque Tecnológico malagueño, tiene más de 3.200 metros cuadrados destinados a medios de producción, laboratorios de electrónica y oficinas de diseño de ingeniería.

Las instalaciones cuentan con una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, quince laboratorios de electrónica y oficinas de diseño de ingeniería.

En este centro se producirá uno de los computadores “más avanzados del mercado”, según ha dicho en el acto de inauguración el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, quien ha asegurado que las instalaciones no tienen “nada que envidiar a otras más pomposas” de Estados Unidos o Alemania.

Escribano, que ha resaltado el “gran momento” de la industria de defensa en España, ha defendido que en el país no existe un retraso tecnológico, sino que no les habían dado “la oportunidad de desarrollarlo”.

El compromiso de Indra Group con Andalucía y con Málaga es “por muchos años”, según el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, quien ha destacado la idea de consolidar al grupo como un líder europeo en aviónica.

El nuevo centro es una referencia en tecnología modular integrada y en la puesta en marcha de tecnologías avanzadas de computación y comunicación inteligente en el ámbito aeroespacial y de defensa.

La instalación servirá como sede de Clue Technologies, compañía malagueña adquirida por Indra Group en 2024, y una de las pocas empresas europeas especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías de computación para innovadores sistemas inteligentes como el 'edge computing', área estratégica y crítica para los nuevos programas de defensa europeos.

Además, se dedica a la investigación tecnológica, al desarrollo y la fabricación de computadores de aviónica, tanto para sistemas de vuelo como para sistemas de misión.

También proporciona computadores de aviónica para programas nacionales y europeos de relevancia como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M. EFECOM

(Foto)

