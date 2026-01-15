Espana agencias

Ferrán Torres: Lo más importante es que hemos conseguido la clasificación

Guardar

Santander, 15 ene (EFE).- El delantero valenciano del FC Barcelona, Ferrán Torres, ha asegurado que, pese a haber anotado un tanto ante el Racing (0-2), lo más importante es la clasificación de su equipo para los cuartos de final.

"Sabíamos que tienen mucha calidad, lo han demostrado, pero lo más satisfactorio es que hemos conseguido la clasificación", ha apostillado.

Sobre ser el máximo goleador del equipo, Ferrán ha apuntado que sabía que iba a ser una temporada "crucial" para él, y cree que puede ser titular en este equipo. "Tengo mucha confianza en mí", ha dicho.

De la derrota del Real Madrid en el día de ayer ante el Albacete, ha reconocido que es "sorprendente", pero que al Barça le ha servido para salir "mucho más enchufados y sin regalar nada".

Ferrán ha afirmado que la última derrota del Barcelona, la cual fue el 25 de noviembre ante el Chelsea, fue un partido de talla mundial, el cual le sirvió al equipo "de reseteo" y les ha unido "muchísimo".

Finalmente, ha subrayado que ser capitán por primera vez "es un “orgullo" y estrenar la capitanía con gol ha sido "especial". EFE

ksm-lhv/plv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Saúl del Cerro: “Hemos competido bien, pero nos ha faltado acierto”

Infobae

Mario García: Tenemos que seguir en esta línea para conseguir nuestros objetivos

Infobae

Jesús Vázquez: “La Copa siempre ilusiona y estos partidos nos dan confianza”

Infobae

Ramis: “El terreno de juego está hecho un desastre y nos perjudica a los dos”

Infobae

Feijóo replica a Sánchez que en España "sobra" la gente "que viene a alterar" la convivencia o saltarse las leyes

El jefe del Partido Popular cuestiona la postura del Gobierno sobre integración, subrayando que solo quienes contribuyen al país deberían ser aceptados, mientras el presidente resalta la apertura de España para fortalecer el bienestar social y garantizar estabilidad

Feijóo replica a Sánchez que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula