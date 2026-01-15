Ferrán Torres: Lo más importante es que hemos conseguido la clasificación

Santander, 15 ene (EFE).- El delantero valenciano del FC Barcelona, Ferrán Torres, ha asegurado que, pese a haber anotado un tanto ante el Racing (0-2), lo más importante es la clasificación de su equipo para los cuartos de final.

"Sabíamos que tienen mucha calidad, lo han demostrado, pero lo más satisfactorio es que hemos conseguido la clasificación", ha apostillado.

Sobre ser el máximo goleador del equipo, Ferrán ha apuntado que sabía que iba a ser una temporada "crucial" para él, y cree que puede ser titular en este equipo. "Tengo mucha confianza en mí", ha dicho.

De la derrota del Real Madrid en el día de ayer ante el Albacete, ha reconocido que es "sorprendente", pero que al Barça le ha servido para salir "mucho más enchufados y sin regalar nada".

Ferrán ha afirmado que la última derrota del Barcelona, la cual fue el 25 de noviembre ante el Chelsea, fue un partido de talla mundial, el cual le sirvió al equipo "de reseteo" y les ha unido "muchísimo".

Finalmente, ha subrayado que ser capitán por primera vez "es un “orgullo" y estrenar la capitanía con gol ha sido "especial". EFE

