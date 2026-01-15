El PP espera que Sánchez informe a Feijóo en Moncloa sobre Groenlandia y no descarta pedir la comparecencia de Robles

El Partido Popular evalúa la posibilidad de reclamar la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso para aclarar la postura del Ejecutivo sobre el eventual envío de efectivos a Groenlandia, si la información que esperan obtener del presidente Pedro Sánchez no resulta satisfactoria. Tal como consignó Europa Press, miembros del principal partido de la oposición han señalado que mantienen dudas sobre la existencia de una amenaza real en el Ártico y esperan respuestas del Gobierno en la reunión prevista con el presidente el próximo lunes en el Palacio de la Moncloa.

Según informó Europa Press, fuentes del Partido Popular expresaron que desean un encuentro en el que no solo se analice la situación en Ucrania, como había propuesto Sánchez al convocar una ronda de consultas parlamentarias sobre política exterior y defensa, sino que también se aborde la posible implicación española en el operativo de vigilancia en Groenlandia, así como la evolución de otros escenarios internacionales relevantes como China, Irán y Venezuela. Hasta el momento, desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo indicaron que carecen de información suficiente sobre los detalles de la operación planteada y manifestaron la incertidumbre existente en torno a la cuestión de si existe un peligro concreto que justifique la movilización.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó el jueves apertura a considerar una participación de España en la misión de vigilancia que se plantea en la isla ártica, dentro del marco de un ejercicio militar liderado por Dinamarca y en el que actualmente participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega, según detalló Europa Press. Sin adelantar decisiones definitivas, Robles subrayó la necesidad de actuar con prudencia y descartó que se estén precipitando acontecimientos. Explicó que la determinación sobre una eventual contribución española se tomaría entre el jueves y el viernes de esa semana, en función de las consultas establecidas con los socios europeos.

Europa Press relató que la iniciativa europea de vigilancia sobre Groenlandia ocurre después de que las conversaciones sostenidas entre la administración de Donald Trump y las autoridades danesas y groenlandesas no llegaran a un acuerdo. Durante esas reuniones, el presidente de Estados Unidos reiteró su interés en anexionar Groenlandia, justificando la propuesta en motivos de seguridad estratégica ante China y Rusia. Tras el fracaso del diálogo, cuatro países europeos confirmaron su participación en el ejercicio de reconocimiento militar danés, decisión a la que se suma el debate sobre una posible implicación española.

En el ámbito político español, el Partido Popular decidió aguardar a celebrar la reunión en Moncloa antes de hacer declaraciones públicas respecto al asunto, recalcando su intención de obtener información oficial tanto sobre el alcance de la misión en Groenlandia como sobre las implicaciones de política exterior. “¿Hay riesgo real de invasión de Groenlandia?”, fue una de las preguntas planteadas al interior del grupo, recalcando la inquietud sobre si la preocupación en torno a la situación ártica responde a hipótesis fundadas o se debe a la presión diplomática de Washington, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

El presidente Pedro Sánchez, según informó Europa Press, había anunciado anteriormente su disposición a dialogar con los grupos parlamentarios acerca de la política de defensa, con el enfoque inicial puesto en un hipotético envío de tropas a Ucrania en caso de alcanzarse un acuerdo de paz. No obstante, el Partido Popular trasladó al ejecutivo su interés por extender el temario para abordar el conjunto de desafíos internacionales, haciendo hincapié en la transparencia por parte del Gobierno sobre la posible misión en Groenlandia.

Si al término de la cita prevista para el lunes el Partido Popular no recibiera explicaciones satisfactorias, la formación no descarta recurrir al mecanismo parlamentario para solicitar la comparecencia de Robles, según lo transmitido a Europa Press. Los ‘populares’ esperan que la ministra detalle las razones, los objetivos y el alcance de la colaboración que pudiera proponerse en el marco del operativo en territorio groenlandés.

El escenario de discusión se enmarca en una coyuntura internacional marcada por el ascenso de tensiones entre Estados Unidos y otras potencias, así como por la inquietud creciente en torno al control estratégico de áreas importantes como el Ártico. Europa Press subraya que la cuestión de Groenlandia se sitúa en el centro de la agenda diplomática y de defensa europea, y que la posición de España todavía no cuenta con una definición pública clara, a la espera de las consultas y deliberaciones en curso en el Ejecutivo y el Parlamento.