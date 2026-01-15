Espana agencias

El PP acusa a Sánchez de situar a Montero como "pieza clave" para "exportar el modelo de los ERE" a España

Guardar

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como "pieza clave" dentro del Ejecutivo central y el PSOE para "exportar el modelo del fraude de los ERE a toda España".

Los 'populares' han utilizado su mayoría absoluta para forzar un Pleno extraordinario en el Senado con la comparecencia de la ministra Montero para explicar las "presuntas irregularidades" dentro de la empresa pública SEPI.

Desde aquí, Alicia García ha señalado que Montero "pasó de ser la consejera de los ERE, a la vicepresidenta de las mordidas, la jefa política de Ábalos y Cerdán, la compañera y amiga de Paco Salazar, la responsable política del agujero negro de la SEPI, y la ministra que dinamitó la igualdad entre españoles".

Asimismo, la portavoz 'popular' ha lanzado varias preguntas a la ministra Montero, a la que ha acusado de ser la "responsable" de la SEPI y de los "vacíos de mando" en esta empresa pública durante casi dos años.

"Usted diseñó la estructura. Usted controló desde su gabinete. Y ahora quiere presentarse como espectadora", ha sostenido la portavoz del PP.

Cabe recordar que los 'populares' también aprovecharán este Pleno para crear otra comisión de investigación en el Senado, que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a dos años y medio de cárcel por disturbios religiosos en el barrio almeriense de Pescadería en Semana Santa

El tribunal almeriense impuso prisión y futura expulsión a un joven de 20 años tras irrumpir armado en templos del barrio Pescadería, asustar a devotos y sustraer una lona religiosa durante la pasada celebración de la Semana Santa

Condenado a dos años y

Maíllo (IU) aboga por retirar a Julio Iglesias "todos los reconocimientos oficiales" tras su "condenable" comportamiento

El líder de Izquierda Unida exige a las autoridades suprimir honores estatales otorgados al artista tras revelarse denuncias por conductas graves y delitos relacionados con explotación, violencia, acoso y abuso relativos a mujeres vulnerables en República Dominicana

Maíllo (IU) aboga por retirar

Montero dice que la UCO investiga a Vicente Fernández cuando ya no era presidente de la SEPI y niega ilegalidades

Montero dice que la UCO

El Congreso rechaza que Ábalos recupere sus derechos como diputado porque su situación procesal no ha cambiado

A pesar de los argumentos presentados por José Luis Ábalos y las críticas a la medida, la Cámara Baja mantiene la suspensión del exministro, quien continúa sin remuneración ni funciones parlamentarias mientras persista el auto de prisión provisional

El Congreso rechaza que Ábalos

El diputado de la Chunta en Sumar carga contra Óscar Puente y se ofrece a apoyar cualquier petición de reprobación

El diputado de la Chunta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Colombia lidera los permisos de

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 enero

El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid