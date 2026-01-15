El PP acusa a Sánchez de situar a Montero como "pieza clave" para "exportar el modelo de los ERE" a España

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como "pieza clave" dentro del Ejecutivo central y el PSOE para "exportar el modelo del fraude de los ERE a toda España".

Los 'populares' han utilizado su mayoría absoluta para forzar un Pleno extraordinario en el Senado con la comparecencia de la ministra Montero para explicar las "presuntas irregularidades" dentro de la empresa pública SEPI.

Desde aquí, Alicia García ha señalado que Montero "pasó de ser la consejera de los ERE, a la vicepresidenta de las mordidas, la jefa política de Ábalos y Cerdán, la compañera y amiga de Paco Salazar, la responsable política del agujero negro de la SEPI, y la ministra que dinamitó la igualdad entre españoles".

Asimismo, la portavoz 'popular' ha lanzado varias preguntas a la ministra Montero, a la que ha acusado de ser la "responsable" de la SEPI y de los "vacíos de mando" en esta empresa pública durante casi dos años.

"Usted diseñó la estructura. Usted controló desde su gabinete. Y ahora quiere presentarse como espectadora", ha sostenido la portavoz del PP.

Cabe recordar que los 'populares' también aprovecharán este Pleno para crear otra comisión de investigación en el Senado, que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.