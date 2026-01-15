El joven cierre brasileño Lucas Farias ficha por el Jimbee Cartagena

Cartagena, 15 ene (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida, campeón de las dos últimas Ligas de la Primera División de fútbol sala y de las tres últimas Supercopas, contará en su plantilla con Lucas Farias, jugador brasileño que llega al equipo como refuerzo invernal.

La incorporación de este joven cierre que fue internacional sub-20 con Brasil fue anunciada este jueves por parte del club presidido por Miguel Ángel Jiménez Bosque.

Lucas Matheus Santos de Farias, nacido en Natal, que es la capital del estado de Río Grande del Norte, el 12 de diciembre de 2002 -tiene 23 años-, firmó contrato por tres temporadas y media, hasta junio de 2029.

Se trata de un jugador de talento y proyección de futuro que se une al proyecto cartagenero y que afrontará la primera experiencia fuera de su país.

Lucas Farias comenzó su etapa profesional en las filas del Magnus Futsal en 2020, de cuya cantera salió, y se proclamó ganador del Campeonato Paulista sub-20.

Sus buenas actuaciones le llevaron a ir a la selección brasileña sub-20 y en 2023 fichó por el Umuarama Futsal y ganó el título de la Conmebol Liga Sudamericana y de la Conmebol Liga Evolución Zona Norte.

El 2024 fue otro curso marcado en rojo en su trayectoria puesto que fue galardonado con el premio a mejor cierre de la Liga en Brasil y nominado a mejor jugador joven del mundo por los Futsal Planet Awards.

Eso le valió para llegar al Joinville, uno de los equipos punteros de su país, con el que compitió durante 2025. Allí disputó un total de 54 partidos en los que marcó 19 goles, llegando a disputar la Conmebol Libertadores, en la que obtuvo la medalla de bronce y adquirió experiencia continental.

Durante este último año también se alzó como campeón de la Supercopa, la Copa Sul, la Copa de Campeones y el Campeonato Catarinense.

En este 2026 recientemente estrenado aportará su calidad al conjunto dirigido por Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda". EFE

