El Baskonia vuelve a ganar como visitante europeo 394 días después

Vitoria, 15 ene (EFE).- El Kosner Baskonia logró este jueves ganar como visitante en la Euroliga 394 días después, un total de 19 jornadas entre el curso 2024-25 y el 2025-26.

Los azulgranas rompieron la racha en Estambul ante el Anadolu Efes de Pablo Laso.

El equipo de Paolo Galbiati acumulaba en esta campaña diez jornadas consecutivas con derrotas lejos del Buesa Arena, que se sumaron a las nueve de la temporada pasada.

La última victoria del equipo vasco en la competición continental databa del 17 de diciembre de 2024, cuando superó al Maccabi de Tel-Avid en Belgrado por 85-95. EFE

