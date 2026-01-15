Espana agencias

EE.UU. y Taiwán cierran un acuerdo comercial con aranceles limitados al 15 %

Empresas líderes de tecnología de la isla asiática invertirán 250.000 millones de dólares en el mercado estadounidense, en una operación que contempla restricciones aduaneras máximas del 15 %, según fuentes oficiales en Washington

Sectores tecnológicos estratégicos verán la llegada de capital extranjero al mercado estadounidense dentro de los próximos años, tras una serie de negociaciones que incluyeron la evaluación de condiciones preferenciales de intercambio comercial. Según detalló EFECOM, los principales consorcios de semiconductores de Taiwán desembolsarán alrededor de 250.000 millones de dólares como inversión directa en Estados Unidos, como parte de un acuerdo con Washington que contempla restricciones aduaneras con un límite máximo del 15 %.

El pacto, anunciado en Washington el 15 de enero, representa un avance relevante en la relación económica entre Estados Unidos y Taiwán, con repercusiones sobre la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro globales. EFECOM informó que el gobierno estadounidense y representantes de la isla asiática suscribieron el acuerdo tras meses de conversaciones orientadas a fortalecer la colaboración en manufactura avanzada y asegurar el flujo de componentes esenciales para la industria tecnológica.

La operación involucra a las principales empresas de semiconductores taiwanesas, conocidas por su liderazgo global en innovación y producción de microchips. EFECOM consignó que estas corporaciones canalizarán estos fondos hacia el establecimiento de plantas de fabricación, centros de investigación y desarrollo, así como infraestructuras asociadas dentro de territorio estadounidense. El objetivo principal reside en incrementar la capacidad de producción local y reducir la dependencia de importaciones sujetas a incertidumbre geopolítica.

Como respuesta a este flujo de capital y capacidades industriales, el gobierno de Estados Unidos acordó establecer un techo del 15 % en las tarifas aduaneras aplicadas a los productos provenientes de Taiwán. Según adelantó EFECOM, este tope arancelario busca ofrecer previsibilidad a los actores económicos y generar condiciones atractivas para el traslado de tecnología y el intercambio bilateral de bienes de alto valor añadido.

Los términos del acuerdo también revelan una estrategia conjunta para mantener la supremacía tecnológica frente a competidores internacionales. Con la inversión taiwanesa orientada a segmentos de alta demanda y procesos de manufactura avanzada, EFECOM explicó que se priorizarán proyectos capaces de abastecer a las industrias automotriz, electrónica de consumo y defensa de Estados Unidos.

Además de los beneficios directos para la economía estadounidense, los aranceles reducidos suponen oportunidades de integración para empresas pequeñas y medianas de Taiwán, que ahora podrán acceder a condiciones más favorables en el mercado norteamericano. El medio EFECOM subrayó que la limitación de tarifas contribuirá a la estabilidad de precios en segmentos críticos de la cadena de suministro.

El acuerdo comercial ha sido interpretado como parte de una estrategia más amplia de Washington para diversificar sus fuentes de suministros tecnológicos y robustecer la fabricación nacional en campos estratégicos. EFECOM destacó que la colaboración con Taiwán refuerza la capacidad de Estados Unidos para enfrentar desafíos en el contexto de la competencia global y eventuales disrupciones logísticas.

La suma comprometida de 250.000 millones de dólares representa una de las mayores operaciones de inversión extranjera en el sector tecnológico en Estados Unidos hasta la fecha. EFECOM precisó que la implementación de los proyectos financiados requerirá la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, así como la adaptación de regulaciones laborales y ambientales acorde con los estándares estadounidenses.

Finalmente, conforme al reporte de EFECOM, la entrada de capital taiwanés y el establecimiento de plantas productivas podrían generar miles de puestos de trabajo especializados en distintos estados de la Unión, mientras que el acceso a tecnología de vanguardia consolidará la posición de Estados Unidos como uno de los principales polos de innovación global.

