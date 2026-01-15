Díaz insta a la UE a reaccionar ante la deriva de Trump y se muestra prudente sobre el envío de tropas a Groenlandia

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, apuntó que Sumar no emitirá un posicionamiento sobre el posible despliegue de tropas en Groenlandia hasta que el Ministerio de Defensa aclare sus intenciones respecto a esta cuestión. Según informó el medio, Díaz explicó que el departamento encabezado por Margarita Robles se ha manifestado cauto ante la posibilidad de enviar efectivos españoles a la región, y que la posición oficial de su espacio político se dará a conocer una vez que exista una propuesta concreta de Defensa.

El medio detalló que, tras una reunión celebrada en Madrid con representantes de supermercados cooperativos de España, Díaz trasladó mensajes dirigidos tanto a la esfera nacional como europea. La vicepresidenta demandó que la Unión Europea adopte una respuesta proactiva ante la actitud del expresidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia, sobre la que consideró que pesa una amenaza por las "agresiones" del exmandatario norteamericano. "Hay que actuar frente a los golpes que el presidente Trump está llevando adelante. No somos vasallos, ni somos un protectorado del señor Trump. Por tanto, lo que defiendo es que mi país, que ya lo está haciendo, reaccionemos y Europa también", señaló Díaz durante su intervención, según publicó el medio.

Díaz comentó que, según su conocimiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, colabora con el resto de la Unión Europea para coordinar una estrategia común ante la situación surgida en torno a Groenlandia. Hizo hincapié en la importancia de que España y Europa respondan ante los movimientos impulsados por Trump y subrayó la necesidad de unidad y firmeza en la defensa del marco internacional vigente.

Sobre los pasos a seguir en el plano político nacional, Díaz expresó su deseo de lograr un consenso amplio en materia de política exterior, invitando al Partido Popular a sumarse al Gobierno en la defensa de los intereses españoles y europeos. Mostró interés en conocer cuál será la posición del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, tras su inminente encuentro con Pedro Sánchez, acontecimiento previsto según detalló la fuente informativa.

En sus declaraciones recogidas por el medio, la vicepresidenta subrayó la importancia del principio democrático y la soberanía popular en la toma de decisiones internacionales. "No manda Trump en el mundo. Mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando. Por tanto, legitimidad y, desde luego, ninguna vulneración de la legalidad internacional como está cometiendo el señor Trump en el mundo", concluyó Díaz, aludiendo expresamente a la legalidad internacional como marco insoslayable para cualquier actuación estatal o comunitaria.

A lo largo de sus declaraciones, Díaz insistió en la cautela ante el riesgo de intervenir militarmente en Groenlandia y remarcó el compromiso de Sumar con la legalidad, la democracia y la cooperación europea. El medio consignó también la apelación de la dirigente a contar con la complicidad y el respaldo del principal partido de la oposición en cuestiones clave de política exterior. Díaz reiteró que cualquier decisión de Sumar dependerá del pronunciamiento formal del Ministerio de Defensa y de la evolución de la coordinación entre el Gobierno central y sus socios en la Unión Europea.