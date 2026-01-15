Espana agencias

Díaz insta a la UE a reaccionar ante la deriva de Trump y se muestra prudente sobre el envío de tropas a Groenlandia

Yolanda Díaz subraya la importancia de que la Unión Europea reaccione ante los movimientos de Trump y pide cautela sobre un eventual despliegue de fuerzas en Groenlandia, llamando a unidad y respeto al marco internacional

Guardar

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, apuntó que Sumar no emitirá un posicionamiento sobre el posible despliegue de tropas en Groenlandia hasta que el Ministerio de Defensa aclare sus intenciones respecto a esta cuestión. Según informó el medio, Díaz explicó que el departamento encabezado por Margarita Robles se ha manifestado cauto ante la posibilidad de enviar efectivos españoles a la región, y que la posición oficial de su espacio político se dará a conocer una vez que exista una propuesta concreta de Defensa.

El medio detalló que, tras una reunión celebrada en Madrid con representantes de supermercados cooperativos de España, Díaz trasladó mensajes dirigidos tanto a la esfera nacional como europea. La vicepresidenta demandó que la Unión Europea adopte una respuesta proactiva ante la actitud del expresidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia, sobre la que consideró que pesa una amenaza por las "agresiones" del exmandatario norteamericano. "Hay que actuar frente a los golpes que el presidente Trump está llevando adelante. No somos vasallos, ni somos un protectorado del señor Trump. Por tanto, lo que defiendo es que mi país, que ya lo está haciendo, reaccionemos y Europa también", señaló Díaz durante su intervención, según publicó el medio.

Díaz comentó que, según su conocimiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, colabora con el resto de la Unión Europea para coordinar una estrategia común ante la situación surgida en torno a Groenlandia. Hizo hincapié en la importancia de que España y Europa respondan ante los movimientos impulsados por Trump y subrayó la necesidad de unidad y firmeza en la defensa del marco internacional vigente.

Sobre los pasos a seguir en el plano político nacional, Díaz expresó su deseo de lograr un consenso amplio en materia de política exterior, invitando al Partido Popular a sumarse al Gobierno en la defensa de los intereses españoles y europeos. Mostró interés en conocer cuál será la posición del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, tras su inminente encuentro con Pedro Sánchez, acontecimiento previsto según detalló la fuente informativa.

En sus declaraciones recogidas por el medio, la vicepresidenta subrayó la importancia del principio democrático y la soberanía popular en la toma de decisiones internacionales. "No manda Trump en el mundo. Mandan los ciudadanos y las ciudadanas votando. Por tanto, legitimidad y, desde luego, ninguna vulneración de la legalidad internacional como está cometiendo el señor Trump en el mundo", concluyó Díaz, aludiendo expresamente a la legalidad internacional como marco insoslayable para cualquier actuación estatal o comunitaria.

A lo largo de sus declaraciones, Díaz insistió en la cautela ante el riesgo de intervenir militarmente en Groenlandia y remarcó el compromiso de Sumar con la legalidad, la democracia y la cooperación europea. El medio consignó también la apelación de la dirigente a contar con la complicidad y el respaldo del principal partido de la oposición en cuestiones clave de política exterior. Díaz reiteró que cualquier decisión de Sumar dependerá del pronunciamiento formal del Ministerio de Defensa y de la evolución de la coordinación entre el Gobierno central y sus socios en la Unión Europea.

Temas Relacionados

Yolanda DíazDonald TrumpSumarPedro SánchezGroenlandiaMadridPolítica exteriorUnión EuropeaMinisterio de DefensaPartido PopularEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El juez del 'caso Koldo' autoriza investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar

El magistrado Leopoldo Puente habilita a la Guardia Civil para indagar transferencias sospechosas y movimientos financieros desde 2014, vinculados a exdirectivos y una cooperativa relacionada con una presunta red de adjudicaciones irregulares

El juez del 'caso Koldo'

Vox y el nieto del general Dávila piden la nulidad del cambio de nombre de calles 'franquistas' de Santander

La demanda presentada ante el juzgado sostiene que la modificación aprobada por el pleno se hizo sin respetar procedimientos adecuados ni normativa local, señalando además una aplicación incorrecta de la Ley de Memoria Democrática y cuestionando la seguridad jurídica

Vox y el nieto del

Abascal reitera sus críticas a Alegría (PSOE) y pregunta "cuál es su función en las listas"

Santiago Abascal insiste en sus objeciones hacia la aspirante socialista aragonesa, cuestionando públicamente su rol dentro de la candidatura y desliza duras acusaciones sobre su postura ante casos recientes que afectan a la comunidad

Abascal reitera sus críticas a

Piden prisión para un hombre por abusar de una mujer y encerrar a un amigo para que no pudiera ayudarla

La Fiscalía reclama una condena de nueve años para el acusado, a quien responsabiliza de encerrar a un testigo y someter a una joven con discapacidad a una agresión, además de medidas de alejamiento y expulsión de España

Piden prisión para un hombre

El TS confirma la condena de año y medio a Ángel Rodríguez de la Borbolla por ayudas de los ERE al corcho

El TS confirma la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo la baliza V16 pasó

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

ECONOMÍA

Récord de empleo en la

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

Una mujer denuncia a sus hermanos por la herencia millonaria de su madre tras donarles en vida inmuebles y dinero: el juez sentencia que no se lesionó la legítima

Triplex de la Once: comprueba el resultado del Sorteo 3 del jueves 15 de enero de 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador