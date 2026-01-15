Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Caracas, 15 ene (EFECOM).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. EFECOM

