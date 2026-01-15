Delcy Rodríguez anuncia la creación de dos fondos para el área social y mejora de salarios

Caracas, 15 ene (EFECOM).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. EFECOM
(foto)(video)
Últimas Noticias
Viernes, 16 de enero de 2026
El joven cierre brasileño Lucas Farias ficha por el Jimbee Cartagena
75-89. El Baskonia logra su primer triunfo como visitante ante el Efes de Laso
El Baskonia vuelve a ganar como visitante europeo 394 días después
Producción nacional de Perú aumenta en noviembre un 1,53%, pero cae rendimiento de minería
MÁS NOTICIAS