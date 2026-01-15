Delcy Rodríguez acusa a EE.UU. de cercar posibilidades de Venezuela de vender su petróleo

Caracas, 15 ene (EFECOM).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un "bloqueo naval" previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses.
En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al "bloqueo naval" que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en "relaciones libres, comerciales con el mundo" su crudo. EFECOM
