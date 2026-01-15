Corberan: La Copa es una tradición para nosotros y por eso competimos con máxima exigencia

Burgos, 15 ene (EFE).- El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberan recordó tras la victoria ante en Burgos en octavos de final de la Copa del Rey que dicho torneo "es una tradición para el Valencia y que por ello se compite con máxima exigencia".

Corberan valoró el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, subrayando el compromiso y la determinación mostrados por el equipo desde el inicio del encuentro.

Destacó la importancia de la competición para el club y aseguró que el objetivo era estar en la siguiente ronda, algo que, a su juicio, el equipo demostró sobre el terreno de juego pese a las dificultades y a lo traicionero que suele ser este torneo.

En sus declaraciones también puso en valor el papel de Rubo Iranzo, goleador del partido, al que señaló como "un ejemplo para el filial por su carácter, su entrega al club y su crecimiento desde las categorías inferiores".

El técnico reconoció que no fue "un trámite sencillo" y que el equipo sufrió en algunos momentos ante un Burgos al que calificó como "serio, completo y con una notable organización defensiva, capaz de pelear por los puestos de ‘playoff’".

Aun así, insistió en que la victoria "refuerza la confianza" y que el Valencia supo adaptarse "al contexto del partido", defendiendo con firmeza cuando fue necesario. EFE

