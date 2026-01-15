Álvaro Mantilla: "Lo hemos dado todo"

Santander, 15 ene (EFE).- Álvaro Mantilla, jugador del Rácing, destacó que, pese a quedar eliminados este jueves en octavos de la Copa del Rey frente al Barcelona, el equipo cántabro lo dio "todo" y restó importancia al 0-2 final porque "es fútbol, no pasa nada, y lo importante es competir el domingo que nos jugamos la vida" en su partido de LaLiga Hypermotion ante la UD Las Palmas.

"Creo que hemos hecho el partido que nos tocaba, lo hemos jugado creo que de diez porque ante este rival es muy difícil hacer las cosas bien. Hemos hecho las cosas bien, hemos tenido dos goles en fuera de juego y la última, que no era fuera de juego, justo la fallamos", se lamentó en los micrófonos de Movistar.

"Al final sabemos el equipo que es, nosotros hemos puesto todo el ritmo que podíamos, igual al final hemos bajado un poco pero es normal, te exigen muchísimo y son los mejores del mundo pero estoy muy contento con el equipo con la afición. Lo hemos dado todo y aquí estamos", añadió. EFE