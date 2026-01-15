Espana agencias

Adif prevé solucionar "esta noche" la avería que causa retrasos en trenes Madrid-Barcelona

Madrid, 15 ene (EFECOM).- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, tiene previsto solucionar "esta noche" la avería que está provocando retrasos en los trenes de alta velocidad que comunican Barcelona con Madrid, según han informado fuentes del controlador a EFE.

A lo largo de este jueves se han visto afectados 45 trenes por esta incidencia y seis de ellos a las 21:15 horas no habían llegado a su destino, con retrasos de quince minutos de media.

La avería se ha registrado cerca de las 12:45 horas y, según Adif, la incidencia se ha producido entre la estación Madrid Puerta de Atocha - Almudena Grandes y Mejorada del Campo.

Personal de Adif trabaja para solventar esta incidencia "lo antes posible". EFECOM

