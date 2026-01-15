75-89. El Baskonia logra su primer triunfo como visitante ante el Efes de Laso

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- El Kosner Baskonia logró este jueves su primer triunfo de la temporada en Euroliga como visitante ante el Anadolu Efes de su extécnico Pablo Laso, por 75-89, con un Trent Forrest estelar, que lideró a su equipo con 32 créditos de valoración.

Los baskonistas sobrevivieron a la constante imprecisión y se volvieron a Vitoria con un triunfo después de más de un año, gracias a un buen último cuarto.

Trent Forrest, autor de 17 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, y Rodions Kurucs con 4 triples sin fallo, guiaron a un equipo que mejoró notablemente en el rebote para superar a un mermado equipo turco, donde no apareció Saben Lee y los chispazos de Rodrigue Beaubois en la segunda mitad y el trabajo en la pintura de Kai Jones no fueron suficientes.

El partido comenzó demasiado frío por ambos equipos a los que les costó generar con ataques largos y falta de fluidez. Kobi Simmons y Trent Forrest comenzaron a producir en una batalla interesante ante Saben Lee y Jordan Loyd.

La calidad de los locales les dio las primeras ventajas ante una defensa poco intensa del Baskonia, que no encontraba su ritmo, pero recupero su sitio desde el lanzamiento exterior para irse por delante después de los primeros diez minutos, 20-23.

Los de Paolo Galbiati se repusieron de un 5-0 en el arranque del segundo asalto gracias a un gran Trent Forrest, que comenzó a dominar el partido.

Rolands Smits, con 8 puntos consecutivos, frenó en seco el crecimiento del Baskonia con seis puntos consecutivos para igualar el choque por enésima vez, pero las pérdidas de balón fueron un lastre para los de Pablo Laso.

Por otro lado, los azulgranas echaron en falta a su líder anotador, Tim Luwawu-Cabarrot y llegaron por detrás al descanso, 42-40.

Cinco puntos de Rodions Kurucs amortiguaron la buena salida de los hombres de Pablo Laso tras el paso por vestuarios, pero a los baskonistas les faltaba la chispa necesaria para marcar territorio.

Un triple de Markquis Nowell dio la vuelta al marcador. El base le dio más energía necesaria en una fase cargado de imprecisiones en la que emergió Rodrigue Beaubois, sin minutos en la primera parte, con nueve puntos seguidos para mantener a flote a los suyos, 59-58.

Con tantos errores, el rebote fue fundamental. El Baskonia lo protegió y pudo abrir un brecha mínima, pero importante para encarar un último asalto muy abierto.

El Baskonia logró ampliar la renta hasta los 10 puntos, pero dos triples de Isaiah Cordinier exprimieron las opciones de un Efes que no pudo frenar a Kobi Simmons en los momentos calientes del partido.

Una técnica a Cordinier y una falta antideportiva de Loyd en la recta final terminaron por decidir el partido a favor de un Baskonia, seguro desde el tiro libre para finiquitar el choque, 75-89.

- Ficha técnica:

75 - Anadolu Efes (20+22+17+16): Lee (2), Weiler-Babb (4), Loyd (12), Osmani (6) y Dessert (6) -cinco inicial-, Hazer (3), Smits (10), Beaubois (9), Cordinier (11), Jones (8), Swider (-) y Dozier (4).

89 - Kosner Baskonia (23+17+18+31): Simmons (14), Forrest (17), Radzevicius (3), Kurucs (18) y Diop (6) -cinco inicial-, Nowell (5), Spagnolo (2), Diakité (3), Frisch (2), Luwawu-Cabarrot (15) y Omoruyi (4).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Milivoje Jovcic (Serbia), Sergio Silva (Portugal). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Hazer (min.15) y Loyd (min.39) y técnica a Cordinier (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Euroliga, disputado en el Turkcell Basketball Center de Estambul. EFE

