30-27. Wolff conduce a Alemania a la victoria

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- La selección alemana de balonmano, vigente subcampeona olímpica, cumplió con los pronósticos y arrancó su andadura en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega con una victoria, tras imponerse este jueves por 30-27 al combinado austríaco, que dirige el español Iker Romero.

Un triunfo incomprensible sin la sobresaliente actuación del guardameta Andreas Wolff, que cerró la contienda con un total de doce paradas, cinco más que el portero austríaco Constantin Mostl.

La última a menos dos minutos y medio para el final, cuando Wolff atajó un penalti al extremo Sebastian Frimmel, máximo realizado del encuentro con nueve dianas, que hubiera permitido al conjunto austríaco a tan sólo dos tantos en el marcador.

Un fallo que no pudo costar mas caro a los del español Iker Romero que vieron como Alemania no desaprovechaba el error de Frimmel para sentenciar la contienda con un gol del lateral Renars Uscins que situó a los germanos con una renta de cuatro goles (29-25) a poco más de minuto y medio para la conclusión.

Pero ni así se rindió Austria que exigió a su vecino hasta el final como reflejó el definitivo 30-27 que permitirá a la selección española, que debutó en el torneo con una victoria (29-27) sobre Serbia, poner pie y medio, sino los dos, en la segunda fase si logra vencer el próximo sábado (18:00) al equipo austríaco.EFE

