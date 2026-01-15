0-0. Racing y Barcelona se marchan sin goles al descanso

Santander, 15 ene (EFE).- El Racing resiste al descanso ante un Barcelona que, pese a tener la posesión del balón, no ha generado grandes ocasiones a la meta verdiblanca.
Los de Hansi Flick trataron de llegar al área a través, principalmente, de Lamine Yamal, aunque los locales defendieron bien su área en la primera parte del partido de octavos de final de la Copa del Rey. EFE
ksm-lhv/asc
(foto)
