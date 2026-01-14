Sumar condena la represión y la violación de Derechos Humanos en Irán y exige la liberación de los presos políticos

Movimiento Sumar ha expresado su condena por la represión del régimen de los 'ayatolás' contra las protestas en Irán, ha exigido la liberación de presos políticos y que se anule cualquier condena de muerte en el país.

Por otro lado, ha reclamado que no se aproveche la situación interna que atraviesa Irán como "excusa" para agresiones externas de "terceros países", en clara alusión a Estados Unidos e Israel.

A través de un comunicado, la formación impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha alertado de la escalada de "represión" que se ha producido en Irán ante las masivas manifestaciones que se vienen produciendo durante el mes de enero.

En este sentido, subraya que varias ONG ya cifran en más de 1.000 fallecidos por la actuación del régimen contra los manifestantes y resalta que tanto el Alto Representante para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, como su secretario general, António Guterres, han expresado su "grave preocupación por estas muertes".

Es más, ha apuntado que desde la ONU han llamado a una investigación independiente y han condenado la represión por parte de las milicias y fuerzas policiales de Irán contra su propia población.

"Movimiento Sumar quiere unirse a estas condenas. La represión, con el uso de armas y fuego real, el despliegue de francotiradores, supone una grave violación de los derechos humanos que nada puede justificar", ahonda la formación.