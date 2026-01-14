Espana agencias

Óscar López, sobre Ayuso y Julio Iglesias: "Era tan salvaje el tuit que hasta Feijóo se ha tenido que desmarcar"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ir "contra el sentido común" en su defensa de Julio Iglesias ante las acusaciones de acoso sexual.

"Era tan salvaje el tuit que hasta (Alberto Núñez) Feijóo se ha tenido que desmarcar", ha lanzado el ministro a los medios de comunicación en la presentación de 'AI4Pymes Madrid'.

Tras la investigación de 'elDiario.es', Ayuso defendía que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de Iglesias, el cantante "más universal de todos", al tiempo que afirmaba que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda". El presidente del PP se mostraba "muy sorprendido" por las "graves" denuncias y pedía que se investigase para saber "realmente lo que hay de verdad".

Óscar López ha afirmado que desde el PSOE "siempre" han estado "con las víctimas" y se ha condenado y actuado "venga de donde venga y sea quien sea". Frente a ello ha situado a un PP que tiene "un doble rasero".

"He visto rasgarse la vestidura con casos diferentes y ahora proteger, amparar y no sé si volver a contratar, que son muy de eso, a Julio Iglesias", ha rematado.

