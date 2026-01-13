Tellado tacha de "atraco a mano armada" el acuerdo entre Sánchez y Junqueras sobre financiación autonómica

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este martes de "atraco a mano armada" a todos los españoles el acuerdo "bilateral" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en materia de financiación autonómica.

Tellado, quien ha participado en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Palencia, ha criticado que el pacto se haya "cocinado a escondidas y en reuniones clandestinas", y ha afeado el "silencio" de algunos dirigentes socialistas como el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, a quienes reprocha estar "callados como puertas" ante una propuesta que, en su opinión, "liquida el principio de igualdad y solidaridad" entre territorios.

"Así se decide el futuro de España: en citas secretas del presidente de un Gobierno corrupto con separatistas condenados por la Justicia. ¿Con Puigdemont también lleva meses reuniéndose en secreto?", se ha preguntado el dirigente 'popular'.

ELECCIONES EN CyL

El número dos del PP ha llamado a la "máxima movilización" en las elecciones de Castilla y León con el objetivo de "golear y dejar en la lona al PSOE", como, según ha recordado, ya ocurrió en Extremadura. "Hay que ganar, y ganar bien, con una mayoría holgada que permita desarrollar el proyecto del PP sin ataduras", ha añadido.

En relación a la reunión prevista entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Sánchez, Tellado ha subrayado que "el Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará". "Sus socios no se fían de Sánchez; nosotros, mucho menos", ha afirmado.

Tellado ha concluido que el Ejecutivo "ha entrado en una fase terminal marcada por la corrupción", con "una decena de investigaciones en marcha por saqueo, clientelismo y enchufismo", y ha advertido de que "el Gobierno está colapsando en los tribunales mientras intenta tapar su descomposición política".

"España necesita restaurar el orden y la ley y un Gobierno que gobierne para todos, donde el dinero de todos se reparta entre todos", ha sentenciado.

En materia económica y de vivienda, Tellado ha asegurado que la única vía para reducir los precios pasa por "aumentar la oferta", un punto en el que ha recordado que en España "faltan 700.000 viviendas y cada año el déficit crece en 160.000". Así, ha defendido que el PP presenta "recetas reales y solventes" para afrontar este problema, basadas en la seguridad jurídica, la reducción de la burocracia, la movilización de suelo y la lucha contra la ocupación ilegal.

El dirigente 'popular' ha reiterado el compromiso de la formación de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, dentro de un "proyecto reformista" centrado en devolver "la estabilidad, la decencia y un Gobierno digno a España".

"Esto solo se consigue construyendo más y garantizando la seguridad jurídica. Este Gobierno es incapaz de dar un solo paso en esa dirección", ha destacado.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo utilice la seguridad nacional, la política exterior o la defensa "como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política". Frente a ello, ha defendido que el PP representa "la vocación de gobernar para todos", con medidas concretas para pymes, autónomos y la mejora de los servicios públicos.