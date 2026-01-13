Espana agencias

Shiffrin lidera el eslalon nocturno de Flachau

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin lidera el eslalon nocturno puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputa este martes en la estación austriaca de Flachau.

Shiffrin, líder de la general de la competición de la regularidad y de la clasificación de la disciplina, cubrió el primer recorrido en 56 segundos y 22 centésimas, dieciséis menos que su compatriota Paula Moltzan; segunda en una prueba en la que la austriaca Katharina Truppe ocupa la tercera plaza provisional, a 35 centésimas de la mejor eslalonista de la historia.

La suiza Camille Rast, actual campeona del mundo de la disciplina y que hace dos domingos, al ganar en Kranjska Gora (Eslovenia) rompió la racha de Shiffrin -que, tras ganar los cinco primeros eslalon de la temporada, ese día se tuvo que conformar con la segunda plaza-, es cuarta, a 78 centésimas de la súper-campeona de Vail (Colorado); en una prueba que se resolverá, a partir de las nueve menos cuarto (las 18.45 horas GMT), con la segunda manga, reservada a las mejores 30. EFE

