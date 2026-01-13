Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania pero el PP exige tratar más temas

La próxima reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, prevista para el lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa, no solo servirá para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania tras un eventual acuerdo de paz. Según informó el medio, el Partido Popular ha planteado a Moncloa la necesidad de discutir durante el encuentro cuestiones más amplias, como los compromisos internacionales del Ejecutivo, el manejo del gasto en defensa y la política exterior española.

De acuerdo con lo publicado, fuentes del Gobierno han confirmado que el presidente Sánchez trasladará al líder de la oposición la estrategia de seguridad y diplomacia que sigue actualmente el Ejecutivo ante los cambios geopolíticos internacionales. Desde La Moncloa señalan que este tipo de información se presenta de forma periódica tanto en el Congreso como ante los medios de comunicación, pero insisten en la importancia de este cara a cara para mantener informados a los principales partidos sobre decisiones de alcance global.

El Partido Popular, representado en las declaraciones por su secretario general, Miguel Tellado, ha insistido en que el diálogo debe ir más allá de la cuestión ucraniana. Tellado explicó que Feijóo llegará a la cita con la intención de abordar el conjunto de la política exterior y de defensa, incluyendo “los vínculos del Gobierno con la dictadura de Venezuela”. Además, desde el principal partido de la oposición se critica lo que consideran un uso de la seguridad nacional y la política internacional por parte del Ejecutivo para desviar la atención de supuestos casos de corrupción y crisis internas. “El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco”, declaró el dirigente popular en declaraciones recogidas por el medio.

La última vez que Sánchez y Feijóo se reunieron en La Moncloa fue el 13 de marzo de 2025, cuando ambos trataron sobre las novedades de la guerra en Ucrania y el aumento del gasto en seguridad y defensa. Esta nueva reunión marca el inicio de una ronda de contactos que el presidente del Gobierno tiene prevista con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. El objetivo del Ejecutivo es explicar su postura respecto al despliegue de tropas españolas en Ucrania si se formaliza un acuerdo de paz con Rusia.

El anuncio de esta ronda de diálogo se produjo en París, cuando Sánchez informó desde la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre la intención de conversar con el resto de partidos en el Congreso acerca de la posibilidad de enviar fuerza militar española a Ucrania cuando finalicen las hostilidades. Según reportó el medio, el Partido Popular ha reiterado de manera pública que no brindará su apoyo a una operación de tal envergadura sin disponer primero de toda la información relevante, incluyendo datos concretos y explicaciones detalladas.

Durante este lunes, los equipos de Sánchez y Feijóo mantuvieron conversaciones para coordinar los términos de la cita. Según fuentes del PP citadas en la información, el gobierno buscaba acotar el objeto del encuentro al posible envío de soldados, pero la oposición ha insistido en ampliar el espectro del diálogo, argumentando que su deber es responder a las inquietudes generales de la ciudadanía española sobre defensa y relaciones internacionales.

De acuerdo con las demandas presentadas por el PP, la formación exige transparencia sobre los compromisos de España en defensa, el desglose del gasto militar previsto, especificando montos, periodos, conceptos concretos, fuentes de financiación y relaciones con empresas, sobre todo en ausencia de presupuestos aprobados. Las mismas fuentes del PP han solicitado acceso a información precisa sobre prioridades y estrategias de política exterior, así como explicaciones detalladas acerca de decisiones gubernamentales que, según ellos, han generado desconfianza entre los aliados de la OTAN y medidas que consideran contrarias a los acuerdos alcanzados con socios europeos.

El PP ha insistido en que cualquier iniciativa de despliegue militar o decisión relevante en materia de defensa debe someterse a una votación vinculante sobre presupuesto, estrategia militar y política exterior, rechazando que estos temas sean planteados de modo unilateral por el Ejecutivo, según lo consignado por el medio.