Podemos critica que Ayuso salga en defensa de Julio Iglesias y le acusa de ensalzar a "presuntos agresores sexuales"

Podemos ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ensalzar a presuntos agresores sexuales y de situarse en el lado "incorrecto" de la historia al salir en defensa del cantante Julio Iglesias.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Mientras, Ayuso ha afirmado este martes que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".

La exministra de Igualdad y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha recriminado a la mandataria madrileña que "culpar a las víctimas del 'desprestigio' de sus agresores, como ha hecho Ayuso hoy, es una forma de poner en peligro" a las mujeres exigiendo su "silencio y castigando a las que denuncian".

TESTIMONIOS GRAVÍSIMOS

"Precisamente el 'prestigio' es lo que da impunidad a muchos hombres para ser violentos", ha destacado para recalcar en la red social 'X' que los testimonios contra Julio Iglesias "son gravísimos".

"Es servidumbre doméstica, explotación y violencia sexual. Basta ya de que tantos hombres usen su fama, su dinero y su poder como protección para ejercer violencias", ha exclamado.

Mientras, el coportavoz de Podemos y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, ha criticado que Ayuso salga en defensa de Julio Iglesias. "Ninguna sorpresa: ya lo hizo con Plácido Domingo. Ayuso siempre en el lado incorrecto de la historia y ensalzando a presuntos agresores sexuales", ha zanjado.