Martín Fuentes sufre un esguince de tobillo

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 13 ene (EFE).- Martín Fuentes, extremo izquierdo del Frigoríficos del Morrazo, sufre un esguince de tobillo, según revelaron las pruebas médicas que le realizaron los servicios médicos del club gallego.

El jugador, por tanto, no podrá a estar a disposición de Quique Domínguez para el partido amistoso que su equipo disputará este sábado contra el Aguas Santas portugués en O Gatañal, el primero de esta ‘mini-pretemporada’ aprovechando el parón liguero de la Asobal.

“Algunos de los jugadores que se fueron lesionados -al parón navideño- todavía no están recuperados, caso de Samu -Pereiro-, David -Valderhaug- y Javi García. Eso nos está limitando un poco en la preparación”, explicó el preparador pontevedrés.

Además, Domínguez tampoco podrá contar en estos amigables con el extremo derecho Nicolò D'Antino, concentrado con la selección italiana para disputar el Europeo que se celebra conjuntamente en Dinamarca, Suecia y Noruega. EFE

dmg/jl