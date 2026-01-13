La élite del balonmano nacional se da cita en Telde (Gran Canaria) para la Copa de España

Las Palmas de Gran Canaria, 13 ene (EFE).- La Copa de España de balonmano reunirá en el Pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria), entre el 7 el 8 de febrero, a los cuatro mejor equipos de la primera vuelta de la Liga ASOBAL: FC Barcelona, Dicorpebal Logroño La Rioja, IRUDEK Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid.

En su presentación, el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó que la Copa de España pone a Gran Canaria en el "epicentro del balonmano español" y permitirá que la afición canaria "pueda ver en casa a los mejores equipos del país" y convivir con sus referentes.

El consejero recordó que Canarias "es una tierra que respira balonmano" y a figuras históricas del deporte como Dani Sarmiento, Marta Mangué o Ángel Sabroso.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que la calidad de los equipos participantes convierte la Copa de España en "un gran espectáculo deportivo" que es posible por los acuerdos entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y las federaciones autonómica e insular.

"Que sea en Telde demuestra nuestra idea se descentralizar los grandes eventos. Queremos llevar estas grandes competiciones a distintos puntos de la isla para generar polos de actividad económica, social y deportiva", admitió Romero.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, afirmó que es un "privilegio" volver a Canarias para la disputa de este torneo, en una tierra en la que el balonmano "goza de una gran tradición".

La Copa de España 2026 disputará sus semifinales el 7 de febrero y la final el 8, todas en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde; de forma paralela se celebrará también la Minicopa de España juvenil, que reunirá a los equipos de esta categoría de los cuatro clubes clasificados.

El sorteo de emparejamientos de la Copa y la Minicopa tendrá lugar el 19 de enero en el Cabildo de Lanzarote, donde se establecerá el calendario definitivo de competición. EFE

phd/as/cmm