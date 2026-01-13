Espana agencias

La élite del balonmano nacional se da cita en Telde (Gran Canaria) para la Copa de España

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 13 ene (EFE).- La Copa de España de balonmano reunirá en el Pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria), entre el 7 el 8 de febrero, a los cuatro mejor equipos de la primera vuelta de la Liga ASOBAL: FC Barcelona, Dicorpebal Logroño La Rioja, IRUDEK Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid.

En su presentación, el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó que la Copa de España pone a Gran Canaria en el "epicentro del balonmano español" y permitirá que la afición canaria "pueda ver en casa a los mejores equipos del país" y convivir con sus referentes.

El consejero recordó que Canarias "es una tierra que respira balonmano" y a figuras históricas del deporte como Dani Sarmiento, Marta Mangué o Ángel Sabroso.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que la calidad de los equipos participantes convierte la Copa de España en "un gran espectáculo deportivo" que es posible por los acuerdos entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y las federaciones autonómica e insular.

"Que sea en Telde demuestra nuestra idea se descentralizar los grandes eventos. Queremos llevar estas grandes competiciones a distintos puntos de la isla para generar polos de actividad económica, social y deportiva", admitió Romero.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, afirmó que es un "privilegio" volver a Canarias para la disputa de este torneo, en una tierra en la que el balonmano "goza de una gran tradición".

La Copa de España 2026 disputará sus semifinales el 7 de febrero y la final el 8, todas en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde; de forma paralela se celebrará también la Minicopa de España juvenil, que reunirá a los equipos de esta categoría de los cuatro clubes clasificados.

El sorteo de emparejamientos de la Copa y la Minicopa tendrá lugar el 19 de enero en el Cabildo de Lanzarote, donde se establecerá el calendario definitivo de competición. EFE

phd/as/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Rafa Nadal Academy Team volverá a competir en la Hexagon Cup

Infobae

El Barça firmará una nueva licencia de diez años con Euroliga con condiciones

Infobae

El Sporting perderá varias semanas a Gaspar Campos por lesión en el tobillo izquierdo

Infobae

Bellingham y Militao, últimos jugadores en despedirse en redes de Xabi Alonso

Infobae

Laia Sanz sufre la rotura de un cable eléctrico y pierde más de una hora en el Dakar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo