JPMorgan reduce su beneficio neto un 2 % en 2025 pero eleva un 3 % sus ingresos

La apertura de 1,7 millones de nuevas cuentas corrientes y la creación de 10,4 millones de cuentas de tarjetas de crédito formaron parte de los resultados anuales obtenidos por JPMorgan Chase en 2025. Tal como informó EFECOM, el banco más grande de Estados Unidos reportó un beneficio neto de 57.048 millones de dólares para ese año, cifra que representa una disminución del 2 % en comparación con el récord alcanzado en el año anterior. Mientras tanto, los ingresos aumentaron un 3 %, llegando a 185.581 millones de dólares, según datos divulgados por la entidad financiera.

De acuerdo con EFECOM, las utilidades del cuarto trimestre se situaron en 13.025 millones de dólares, lo que implica un descenso del 7 % frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, los ingresos trimestrales experimentaron un alza del 7 %, totalizando 46.767 millones de dólares. Cinco áreas de negocio principales contribuyeron a los resultados anuales de JPMorgan Chase: consumo, banca comercial, banca de inversión, gestión de activos y banca corporativa. La división de consumo alcanzó un beneficio de 18.245 millones de dólares, aumento del 4 % respecto al año anterior. Por su parte, la banca comercial y de inversión reportó beneficios de 27.761 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 12 % anual.

El segmento de gestión de activos generó 6.522 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20 % sobre el año precedente. La parte de banca corporativa aportó 4.520 millones de dólares, cifra que muestra una caída del 57 % frente al año anterior, según detalló EFECOM. En términos de rentabilidad sobre el capital, el banco cerró 2025 en el 17 %, ligeramente por debajo del 18 % de 2024. El ratio CET1, que indica el nivel de máxima calidad de capital, se redujo al 14,5 %, mientras que un año antes se situaba en el 15,7 %.

El presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, enfatizó en un comunicado, según citó EFECOM, que tanto el beneficio del cuarto trimestre como el rendimiento de todas las líneas de negocio reflejan la solidez del banco. Dimon explicó que “estos resultados fueron el resultado de una sólida ejecución, años de inversión, un contexto de mercado favorable y una inversión selectiva del exceso de capital”. El ejecutivo subrayó el compromiso de la entidad de continuar invirtiendo para potenciar el crecimiento en los próximos periodos.

En cuanto al escenario económico de Estados Unidos, Dimon expresó que la economía mantiene su resiliencia y que las condiciones del mercado laboral no muestran signos de deterioro. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por EFECOM, estas condiciones podrían prolongarse, considerando el estímulo fiscal vigente, las ventajas derivadas de la desregulación y la orientación reciente de la Reserva Federal. Jeremy Barnum, director financiero del banco, agregó que la situación macroeconómica en el corto plazo –periodos de seis, nueve meses o incluso un año– “es bastante positiva”.

Barnum también manifestó inquietudes sobre los riesgos a largo plazo, especialmente los relacionados con factores geopolíticos y los crecientes déficits fiscales en Estados Unidos y a nivel internacional. Según el directivo, “los déficits en Estados Unidos y en el resto del mundo son bastante grandes. No sabemos cuándo nos afectarán. Nos afectarán tarde o temprano, porque no se puede seguir pidiendo dinero prestado indefinidamente”, según consignó EFECOM.

Respecto a la estrategia de inversión, el banco anunció, conforme a lo publicado por EFECOM, que proyecta gastos de 105.000 millones de dólares para el año 2026 destinados al área de tecnología y desarrollo de inteligencia artificial. Tanto Barnum como Dimon defendieron el monto como una medida fundamental para mantener el liderazgo del banco ante la competencia de empresas tecnofinancieras y entidades financieras tradicionales.

El informe de EFECOM recogió además que todas las áreas de negocio del banco presentaron un comportamiento positivo salvo la banca corporativa, que contribuyó significativamente menos en comparación con el año anterior. Estos datos reflejan las prioridades internas de la entidad, que se enfocan en reforzar sus divisiones principales pese al entorno competitivo y las incertidumbres externas.

En conclusión, las cifras anuales de JPMorgan Chase en 2025 muestran un ajuste en la rentabilidad neta, acompañado de un aumento en las principales fuentes de ingresos y un enfoque claro en la inversión tecnológica para asegurar su desempeño en el sector financiero, como detalló EFECOM.