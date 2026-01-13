El Sporting perderá varias semanas a Gaspar Campos por lesión en el tobillo izquierdo

Gijón, 13 ene (EFE).- El futbolista del Sporting Gaspar Campos sufre una lesión de grado medio en el tobillo izquierdo, que le obligará a permanecer varias semanas de baja, según ha comunicado este martes el club, tras conocer el resultado de las pruebas médicas realizadas en las últimas horas.

El percance se produjo en el entrenamiento del pasado sábado en la sesión de recuperación que el conjunto rojiblanco realizó en la ciudad deportiva del Real Betis tras su duelo de liga ante el Cádiz.

El extremo asturiano no inició la semana con el grupo a disposición de Borja Jiménez, acudiendo a Mareo para realizar las diferentes pruebas médicas.

El grado de afectación de la zona en la que se produjo el esguince hace prever que el futbolista esté varias semanas de baja, empezando por perderse el duelo de este sábado ante la Cultural Leonesa (Reino de León, 16:15 horas).

Tal y como confirmó el Sporting mediante un comunicado oficial, el extremo ya "ha comenzado su proceso de recuperación", siendo un futbolista importante en la plantilla rojiblanca con 20 partidos disputados, 14 de ellos como titular, y tres goles y una asistencia en su haber esta temporada. EFE

dsl/cm/jl