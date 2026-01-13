El Rafa Nadal Academy Team volverá a competir en la Hexagon Cup

Palma, 13 ene (EFE).- El Rafa Nadal Academy Team by Cox volverá a luchar por estar en lo más alto del novedoso torneo por equipos de pádel, la Hexagon Cup, donde se convirtió en la temporada pasada en uno de los equipos de referencia tras alcanzar la final.

La pareja femenina del RNA Team estará compuesta por Martita Ortega y Gemma Triay, la única dupla capaz de ganar sus cuatro partidos en la pasada edición, por lo que serán nuevamente uno de los pilares fundamentales del equipo.

Por otro lado, Franco Stupaczuk y Pablo Cardona conformarán la pareja masculina, siendo la presencia del segundo deportista la novedad del equipo tras erigirse como una de las grandes promesas del pádel mundial.

Uno de los grandes alicientes de la Hexagon Cup 2026 será la sede, puesto que se celebrará en la Caja Mágica, un lugar al que la subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, tiene "unas ganas tremendas de volver porque trae grandes recuerdos", indica.

El Rafa Nadal Academy Team by Cox tendrá como rivales en esta edición de la Hexagon Cup a Robert Lewandowski (RL9 Team), Andy Murray (AD/vantage Team), Eva Longoria (Eleven Eleven), el Team Bella Puerto Rico, el Team Hexagon Cup, el Kun Agüero (Krü Padel) y Pierre Gasly (10 Padel Team) durante cuatro vibrantes jornadas que decidirán qué equipos acceden a las finales del domingo 1 de febrero. EFE

