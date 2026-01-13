El petróleo de Texas sube un 3,03 % y sobrepasa los 61 dólares ante la crisis en Irán

Las cotizaciones del crudo han experimentado un repunte significativo en medio de una ola de protestas dentro de Irán que, según información de EFECOM, ya habría dejado un saldo superior a 2.000 muertos. Esta escalada social interna, sumada a amenazas de sanciones adicionales y tensiones geopolíticas, se ha reflejado en un aumento de 3,03 % en el precio del West Texas Intermediate (WTI), que superó la barrera de 61 dólares por barril.

Según datos aportados por EFECOM, la cotización del WTI alcanzó los 61,30 dólares poco después de las 11:00 de la mañana, hora local en Nueva York, cifra que representa un incremento de 1,81 dólares respecto al cierre previo, cuando se ubicó en 59,5 dólares. Este alza se atribuye a la preocupación entre los inversores por posibles interrupciones en el abastecimiento de crudo proveniente de Irán, país que figura entre los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El medio EFECOM indicó que el mercado teme consecuencias directas sobre la oferta global de energía, ya que las protestas contra el gobierno iraní continuaban expandiéndose por la nación, llevándola a una situación de inestabilidad que amenaza el flujo regular de exportaciones petroleras. De acuerdo con los reportes, buena parte del crudo iraní se dirige al mercado chino, lo que complica aún más el escenario internacional frente a eventuales restricciones.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido el tono en relación a Teherán. El mandatario anunció la imposición de un arancel del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, según consignó EFECOM. Además, Trump advirtió sobre la posibilidad de tomar acciones militares si la situación lo exige, lo que eleva la incertidumbre sobre la estabilidad en los suministros energéticos.

La situación de Irán se suma a una serie de focos de tensión internacional que los operadores energéticos monitorean de cerca. EFECOM detalló que, al mismo tiempo, permanecen activas las preocupaciones por el desarrollo de la guerra en Ucrania, así como por episodios tensos en la zona de Groenlandia. Estos hechos internacionales atenúan, por el momento, el impacto de una posible sobreoferta mundial que algunos analistas habían pronosticado tras el retorno de flujos petroleros venezolanos a los mercados.

El Brent, que sirve de referencia para Europa, también mostró una tendencia alcista en respuesta a los mismos factores. El temor a que se produzcan interrupciones relevantes en la producción o el traslado del crudo iraní influye en las decisiones de compra y venta, motivando a los mercados a anticipar movimientos frente a un potencial déficit de oferta.

Las preocupaciones por la volatilidad política y militar en Irán se convierten en un elemento clave para el comportamiento futuro de los precios del crudo. EFECOM reportó que, mientras persistan la inestabilidad interna y las amenazas de represalias económicas o militares, se mantendrá la sensibilidad del mercado global ante cualquier indicio de dificultad en las cadenas logísticas, especialmente las que involucran grandes productores como Irán.

A la expectativa por los próximos pasos de Washington y Teherán, se añaden las incertidumbres derivadas de las dinámicas en otras regiones en conflicto, como Ucrania, y áreas estratégicas como Groenlandia. De acuerdo con EFECOM, los analistas consideran que la interacción de estos factores seguirá marcando el pulso de los precios y la volatilidad en los mercados energéticos internacionales, pudiendo desplazar a un segundo plano los temores sobre posibles excesos de oferta derivados de otros actores como Venezuela.