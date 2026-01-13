El Granada cede al medio camerunés Martin Hongla al Aris griego

Granada, 13 ene (EFE).- El Granada ha cedido hasta final de temporada al mediocampista camerunés Martin Hongla al Aris Salónica griego, en una operación que incluye una opción obligatoria de compra del jugador por parte del club heleno al final del préstamo.

Hongla, de 27 años, no entraba esta campaña en los planes del técnico José Rojo ‘Pacheta’ y su salida en el presente mercado invernal era una prioridad para el Granada, que gana así masa salarial para reforzarse, ya que el camerunés contaba con una de las fichas más altas de la plantilla rojiblanca.

El acuerdo entre el Granada, el Aris y el jugador se cerró este martes tras varios días de negociaciones y establece, aparte de la cesión hasta final de temporada, que el equipo griego se hará en propiedad con los servicios del futbolista de Yaundé a la conclusión del curso por una opción de compra obligatoria, anunció en un comunicado el club granadino.

Martin Hongla llegó al Granada en 2016 para formar parte de la plantilla de su filial, el Recreativo Granada, aunque al curso siguiente ya dio el salto al primer equipo.

Tras sendas cesiones al Barcelona B y al Karpaty Lviv ucraniano, se marchó traspasado al Hellas Verona italiano, desde el que volvió al conjunto granadinista en propiedad en enero de 2023, aunque desde entonces nunca ofreció el nivel esperado ni tuvo la implicación deseada.

Hongla, que ha sido 35 veces internacional absoluto con Camerún, ha jugado con el Granada un total de 62 partidos en los que ha anotado cinco goles. EFE

jag/cc/jl