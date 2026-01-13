Espana agencias

El Granada cede al medio camerunés Martin Hongla al Aris griego

Guardar

Granada, 13 ene (EFE).- El Granada ha cedido hasta final de temporada al mediocampista camerunés Martin Hongla al Aris Salónica griego, en una operación que incluye una opción obligatoria de compra del jugador por parte del club heleno al final del préstamo.

Hongla, de 27 años, no entraba esta campaña en los planes del técnico José Rojo ‘Pacheta’ y su salida en el presente mercado invernal era una prioridad para el Granada, que gana así masa salarial para reforzarse, ya que el camerunés contaba con una de las fichas más altas de la plantilla rojiblanca.

El acuerdo entre el Granada, el Aris y el jugador se cerró este martes tras varios días de negociaciones y establece, aparte de la cesión hasta final de temporada, que el equipo griego se hará en propiedad con los servicios del futbolista de Yaundé a la conclusión del curso por una opción de compra obligatoria, anunció en un comunicado el club granadino.

Martin Hongla llegó al Granada en 2016 para formar parte de la plantilla de su filial, el Recreativo Granada, aunque al curso siguiente ya dio el salto al primer equipo.

Tras sendas cesiones al Barcelona B y al Karpaty Lviv ucraniano, se marchó traspasado al Hellas Verona italiano, desde el que volvió al conjunto granadinista en propiedad en enero de 2023, aunque desde entonces nunca ofreció el nivel esperado ni tuvo la implicación deseada.

Hongla, que ha sido 35 veces internacional absoluto con Camerún, ha jugado con el Granada un total de 62 partidos en los que ha anotado cinco goles. EFE

jag/cc/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Barça firmará una nueva licencia de diez años con Euroliga con condiciones

Infobae

El Sporting perderá varias semanas a Gaspar Campos por lesión en el tobillo izquierdo

Infobae

La élite del balonmano nacional se da cita en Telde (Gran Canaria) para la Copa de España

Infobae

Bellingham y Militao, últimos jugadores en despedirse en redes de Xabi Alonso

Infobae

Laia Sanz sufre la rotura de un cable eléctrico y pierde más de una hora en el Dakar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo