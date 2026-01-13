El equipo KH-7 Ecovergy no arriesga y mantiene el liderato en la categoría Mission

Redacción deportes, 13 ene (EFE).-El equipo KH-7 Ecovergy continúa liderando la categoría Mission 1000 del Rally Dakar 2026 tras completar con éxito la novena etapa, disputada entre Wadi ad Dawasir y Bisha.

La formación española, integrada por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas, volvió a demostrar su experiencia y capacidad de gestión en una jornada especialmente exigente, lo que le permite mantenerse al frente de la clasificación general con una ventaja sólida sobre sus rivales.

A los mandos del MAN 6x6 impulsado por tecnología híbrida de hidrógeno y eléctrica, el equipo optó por completar la especial sin arriesgar, una estrategia que le otorgó una bonificación de cinco puntos, a los que se suman los diez correspondientes por finalizar la etapa.

Aunque su principal perseguidor logró recortar distancias al competir en modo sport, el Ecovergy conserva un margen de 16 puntos en la general y avanza con paso firme hacia lo que podría ser su tercer triunfo en la categoría.

La etapa estuvo marcada por un recorrido estrecho y revirado, poco favorable para un camión de grandes dimensiones, y por una navegación especialmente compleja.

La especial, inicialmente prevista sobre un trazado de 80 kilómetros, fue finalmente reducida a 62 por decisión de la dirección de carrera, ante la imposibilidad de garantizar la cobertura de los servicios médicos en el tramo final.

En este contexto, con abundante vegetación que limitaba la visibilidad y numerosos cruces de pistas paralelas, el equipo sufrió una ligera pérdida de rumbo en un punto del recorrido.

No obstante, la amplia experiencia acumulada en el habitáculo permitió resolver la situación con rapidez y retomar el trazado correcto sin mayores consecuencias.

No en vano, Juvanteny y Criado suman 69 participaciones en el Dakar (34 como piloto y 35 como copiloto), con el respaldo técnico de Xavi Ribas, responsable del desarrollo del innovador sistema de propulsión del camión.

“La etapa ha sido bastante complicada, especialmente en navegación, con muchas pistas paralelas y cruces que te obligaban a estar muy atento. En un punto nos hemos perdido, pero lo hemos solucionado rápido y hemos mantenido un buen ritmo. Había mucha vegetación y eso dificultaba tanto la visibilidad como la lectura del recorrido. El balance es positivo y seguimos líderes”, explicó el copiloto José Luis Criado.

Este miércoles, el Rally Dakar 2026 afrontará su décima etapa, con un bucle con inicio y final en Bisha.

Los equipos de Mission 1000 deberán completar un total de 370 kilómetros, de los cuales 72 serán cronometrados, en una nueva jornada clave para la clasificación general. EFE

jmd/jl