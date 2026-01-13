El Barça firmará una nueva licencia de diez años con Euroliga con condiciones

(Actualiza con detalles sobre el encuentro entre representantes del Barça y de la NBA)

Barcelona, 13 ene (EFE).- El Barça está dispuesto a firmar en los próximos días una extensión de su licencia por diez años más con la Euroliga, siempre y cuando, según ha podido saber EFE, "se cumplan una serie de requisitos imprescindibles".

Desde el club azulgrana recuerdan a EFE que el Barça es un club cofundador de la Euroliga y que para concretar la firma, la entidad catalana necesita una serie de garantías de que la citada competición será "la mejor posible".

Este acuerdo para los próximos diez años tiene que se ratificado durante la próxima reunión de la junta directiva, que se celebrará el 22 de enero.

Esta renovación, sin embargo, no implica que el Barça cierre la puerta en un futuro al proyecto de la NBA en Europa, del que aún se desconocen los detalles. La intención del club catalán es mantener todos los escenarios abiertos, asegurar su posición en la Euroliga a la espera de conocer en qué se concreta esta nueva competición.

Según ha podido saber EFE, una comitiva del club azulgrana, encabezada por el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, prevé reunirse este fin de semana en Londres con el comisionado de la NBA, Adam Silver, que aprovechará la disputa del partido entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies para reunirse con potenciales socios.

Además, el acuerdo del Barça con la Euroliga conservará, como ocurre con todos los contratos de licencias actuales y anteriores, una cláusula de salida con una penalización de diez millones de euros.

El presidente azulgrana, Joan Laporta, anunció a principios de diciembre que el club catalán había presentado a la Euroliga una propuesta para renovar su licencia, pero con la opción de tener "libertad de movimientos" para estudiar el torneo continental que impulsa la NBA.

"Con la Euroliga se acaba la licencia en junio de 2026 y los clubes que no la renueven pierden sus derechos como fundadores. Hemos hecho la propuesta de renovar con ellos, pero con la opción de tener libertad de movimientos en el caso de que la propuesta de la NBA prospere", afirmó.

Las dudas del Barça estribaban en que la NBA le garantizara unos ingresos fijos "muy superiores" en comparación con los de la Euroliga.

Pero durante una reunión telemática celebrada este martes con el resto de clubes propietarios, el club catalán ha anunciado sus planes a 48 horas de que se cierre el plazo que se dieron los clubes para cerrar el asunto, que concluyeron que todo tendría que estar finiquitado antes del 15 de enero.

Con esta decisión, únicamente quedan tres clubes del grupo de accionistas de la Euroliga por firmar la extensión de la misma, que caduca el 30 de junio, todos ellos con una casuística diferente. Se trata del Real Madrid, el Fenerbahce turco y el ASVEL francés.

El Real Madrid se presenta como uno de los activos de la NBA en su política de expansión europea; en el caso del Fenerbahce vive un periodo convulso después de que su presidente (Sadettin Saran) diera positivo en un test de drogas, mientras que el ASVEL vive momentos de incertidumbre en su proyecto. EFE