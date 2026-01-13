Acepta casi 11 años de prisión por amenazar y acosar a jueces y abogados en Vigo

Un hombre ha aceptado penas que suman casi 11 años de prisión y multas por 9.000 euros como autor de varios delitos de injurias, acoso y amenazas graves proferidas contra varios abogados, jueces y policías en Vigo.

La sentencia ha sido dictada este martes en una vista de conformidad celebrada en la plaza tres de la sección penal de Vigo, en la que el acusado, R.C.F., se ha reconocido autor de los hechos.

Además de las penas de prisión y las multas el procesado deberá pagar indemnizaciones por más de 6.000 euros por lesiones, daños morales, desperfectos y otros conceptos. La sala le atribuye los delitos de injurias, amenazas continuadas, acoso, lesiones, resistencia y daños continuados.

El acusado, para el que la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel, ha comparecido ante el tribunal procedente de prisión y la jueza le ha impuesto también la prohibición de comunicarse o acercarse a los perjudicados durante 5 años.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado, entre noviembre de 2022 y julio de 2023, "de forma compulsiva y reiterada" envió cientos de correos electrónicos a distintas direcciones oficiales y corporativas "atacando el honor y la dignidad" de autoridades judiciales y fiscal que intervenían en causas contra él.

En esos mensajes, el acusado también "vertía constantes amenazas graves de muerte" a varios abogados y abogadas que habían asumido su defensa, y a cargos del Colegio de Abogados de Vigo, así como insultos, injurias graves y expresiones muy ofensivas.

El ministerio público señala que los correos dirigidos a jueces y fiscal "entrañan un objetivo agravio a su labor jurisdiccional" y que, de hecho, un juzgado de instrucción de Vigo prohibió al acusado comunicarse por cualquier medio con los juzgados del partido judicial vigués, con la excepción de las diligencias y actos en los que se acuerde su intervención.

Además, con respecto a las amenazas a los abogados y a un agente de policía, apunta que "se enmarcan en una estrategia de hostigamiento continuo" a estos profesionales, provocando en ellos "una lógica angustia y temor hacia sus personas y familiares".

Dentro de esta campaña de acoso, la Fiscalía señala que el 19 de julio el acusado agredió a uno de los abogados a las puertas de los juzgados de Vigo, propinándole un fuerte golpe en la cara y tirándolo al suelo. Asimismo, causó daños en el edificio donde está el despacho de este profesional, y también en otro inmueble, donde tiene su despacho otro letrado.

Tras estos hechos, fue localizado por la Policía en la terraza de un bar de la Plaza de Compostela, donde fue detenido. En esa intervenció, opuso gran resistencia y, ya en dependencias policiales, causó daños materiales y amenazó a los agentes.

El juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional y el hombre insultó a la jueza de guardia cuando se le notificó la decisión, y causó daños en la sala de declaraciones.