Abascal considera "una contradicción insoportable" para Feijóo la próxima reunión en Moncloa sobre Ucrania

Durante una visita en Calamocha, Santiago Abascal centró su crítica en la relación entre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Pedro Sánchez. Abascal expuso su incomprensión respecto a que Feijóo, tras impulsar movilizaciones contra el presidente del Gobierno, se encuentre dispuesto a reunirse con él para abordar cuestiones relacionadas con Ucrania y la política de Defensa. Según consignó Europa Press, el presidente de Vox calificó esta situación como “una contradicción insoportable” y reclamó la ruptura total de cualquier acuerdo entre el PP y el PSOE, sobre todo en el ámbito europeo.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Abascal enfatizó su preocupación por la posibilidad de que el Partido Popular mantenga una postura ambigua hacia el Partido Socialista, lo que, a su entender, beneficia al actual Gobierno. Expresó que tanto militantes como votantes del Partido Popular rechazarían una reunión entre Feijóo y Sánchez tras los últimos acontecimientos, sugiriendo que esa decisión obedecería a una indicación procedente de instancias internacionales y no a la voluntad propia de los dirigentes del PP.

En esa misma línea, Abascal presentó a Pedro Sánchez como una amenaza para el país y para sectores concretos de la sociedad, detalló Europa Press. Enumeró problemas como el colapso del sistema sanitario, la seguridad de las mujeres, y calificó de perjudiciales para la economía y la industria las políticas verdes y la fiscalidad actual. Además, atribuyó a Feijóo y su partido la responsabilidad de no haber puesto freno a estas políticas, afirmando que su disposición a negociar termina legitimando al Gobierno socialista. Abascal opinó que resulta “incomprensible” mantener encuentros con Sánchez después de múltiples desacuerdos surgidos desde el año 2018.

La próxima reunión en La Moncloa, según refirió Abascal, es para pactar sobre política internacional y de Defensa, igual que ya ocurrió con el acuerdo sobre Mercosur en Bruselas bajo la mediación de dirigentes europeos como Ursula von der Leyen. El medio Europa Press detalló que el líder de Vox también citó otros acuerdos por los que, según su interpretación, PP y PSOE han actuado en conjunto, como la adopción de menús halal en centros escolares de Ceuta, el incremento del número de diputados en Castilla-La Mancha y la alineación en el Pacto Verde y pactos energéticos, en lugar de reclamar responsabilidades al Ejecutivo en relación con diferentes crisis.

En el caso de Aragón, Abascal acusó al presidente autonómico Jorge Azcón de negociar con el Gobierno central la llegada de 200 menores extranjeros no acompañados (MENA), y lo relacionó con la salida de Vox del gobierno regional al considerar que PP y PSOE siguen directrices marcadas desde Bruselas. A juicio de Abascal, Vox representa a quienes están insatisfechos ante los acuerdos entre los dos grandes partidos, advirtiendo, según recogió Europa Press, que tanto la confrontación política como eventuales campañas de desprestigio no afectarán la postura de su formación.

Sobre la financiación autonómica, el líder de Vox responsabilizó tanto al PP como al PSOE del modelo actual y sugirió que corresponde a estos partidos resolver los problemas que han generado. Europa Press informó que Abascal defendió que el Estado recupere competencias claves como sanidad, educación y justicia, e instó a centrarse más en reducir la presión fiscal a trabajadores y familias que en mantener el actual sistema de reparto autonómico, criticando el uso de fondos públicos en cuestiones ideológicas y estructuras políticas.

Con respecto a la política de vivienda, Abascal se refirió a la propuesta de bonificación total del IRPF para propietarios que mantengan los precios del alquiler, considerando que no aborda el fondo del problema, que, según su visión, radica en el aumento de la demanda a raíz de la inmigración. Reiteró la necesidad de liberalizar el suelo, salvo en zonas protegidas, y fomentar el acceso a vivienda pública, criticando tanto al Gobierno actual como a anteriores responsables de permitir que, según dijo, la situación llegara al estado actual.

En relación al sector agrario, el dirigente de Vox manifestó su desacuerdo con políticas promovidas por el PP, como el Pacto Verde y los acuerdos con Mercosur, considerando que perjudican al campo español. Adelantó que Vox votará en contra de estos acuerdos en el Parlamento Europeo, conforme publicó Europa Press.