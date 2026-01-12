Espana agencias

Maíllo (IU) pide que España "lidere una posición firme frente al matonismo y fascismo" del gobierno de Trump

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este lunes que España "tiene que liderar una posición firme frente al matonismo y al fascismo del gobierno de los Estados Unidos" que preside Donald Trump.

Así lo ha manifestado el también candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas en una rueda de prensa en la sede de IU Andalucía en Sevilla. Ha incidido en defender que España "tiene que ser el que lidere esa posición firme" frente a la política exterior de la actual administración estadounidense, "porque ni la Unión Europea lo está haciendo, ni mucho menos países que no quieren enfrentarse y que están en la órbita expansionista de Trump", ha añadido.

Maíllo se ha referido a este asunto al hilo de "lo que ha ocurrido en estas fiestas" navideñas "con el asalto criminal a Caracas --la capital de Venezuela--, el secuestro de un jefe de Estado --en alusión a Nicolás Maduro--", y con el hecho de que hayan salido "reventadas" las "costuras del Derecho internacional".

El representante de IU se ha preguntado si ante la "criminal acción" de los Estados Unidos en Venezuela, "la Unión Europea se va a espabilar con una posición firme frente a Trump, que es la amenaza mayor para la paz mundial que existe ahora mismo en el mundo, o va a dejar" que la propia UE "muera a 'cachitos', como va a ocurrir si no hacen una política exterior común y firme", según ha advertido Maíllo.

En esa línea, el representante de IU ha sostenido que, o la Unión Europea "hace política exterior, o la hará Trump" por ella, con las "consecuencias" que ello ocasiona, ha apostillado para preguntarse a continuación "qué va a decir" la UE "cuando la próxima sea Groenlandia".

Maíllo ha explicado que, ante esta "amenaza a la paz mundial", IU aboga por "la diplomacia, la gobernanza mundial, el Derecho internacional" y el "papel fortalecido de Naciones Unidas", de forma que, "ante la amenaza de un Derecho internacional muerto ya y enterrado en Gaza", como ahora está ocurriendo en Venezuela, "es necesario elevar las voces en defensa de la paz y la seguridad humana, de la diplomacia, de los derechos humanos y de la paz", ha abundado.

COMPARECENCIA DE ALBARES ESTA SEMANA EN EL CONGRESO

El dirigente de IU ha señalado que su grupo está a la "expectativa" de ver cómo transcurre la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el próximo jueves, 15 de enero, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la posición de España ante la situación en Venezuela, y ante la que desde IU se preguntan "cuál de las cuatro posiciones que ha tenido a lo largo de estos días la parte socialista del Gobierno" respecto a la actuación de Estados Unidos en el país hispanoamericano "va a ser la que predomine en esta comparecencia" del titular de Exteriores.

Al respecto, Maíllo ha señalado que, en primer lugar, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el Gobierno español reaccionó con una "declaración infumable" del propio ministro Albares, en la que "lo único que se atrevía ante ese atraco y ataque criminal de Estados Unidos sobre Venezuela" era a decir que "había que bajar un poco la escalada".

Posteriormente se difundió una "carta a la militancia" socialista que envió el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con "un tono ya diferente y modulado" respecto al posicionamiento inicial, "entre otras cosas por las presiones que hizo Izquierda Unida, que no aceptaba esa tibieza inicial", según ha indicado Maíllo.

El dirigente de IU ha señalado que, en tercer lugar, España suscribió una carta junto a países hispanoamericanos como Chile, Uruguay, Colombia y México que "tuvo más firmeza, aunque insuficiente", a juicio de Maíllo, quien también ha aludido a la carta "de nuevo tibia de la Unión Europea", respaldada por todos sus países miembros excepto Hungría, que "apenas si nombraba las causas del ataque" a Venezuela, "apenas si hacía referencia a la ruptura del Derecho internacional, y se mantenía sumisa sin nombrarlo al gobierno de Trump", ha relatado Maíllo.

El coordinador federal ha incidido en señalar que desde IU tienen "claro que desde España" se debe "liderar una cultura de la diplomacia, del multilateralismo, de las Naciones Unidas, de la gobernanza internacional y de la recuperación del Derecho internacional".

Finalmente, Maíllo ha hecho un paralelismo histórico entre el contexto histórico actual y el de la Segunda Guerra Mundial para señalar que desde IU confían en que llegará "un 1945 con la victoria del bloque democrático mundial frente a los matones, al fascismo y a la guerra", pese a que ahora pudiera pensarse que se vive una situación equivalente a la de 1942, cuando "prácticamente todo el mundo pensaba que Hitler era invencible", ha concluido.

