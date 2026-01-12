Esteban (PNV) afirma que Trump es "el nuevo Nerón del siglo XXI" e insta a plantear el tema de Groenlandia en la OTAN

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que el presidente de EEUU, Donald Trump, es "el nuevo Nerón del siglo XXI" y ha instado a plantear el tema de la amenazas sobre Groenlandia en la OTAN. "Hay que decir: ¿esto es broma o va en serio? Y si va en serio, ¿entonces qué hacemos aquí? Disolvemos esto", ha indicado.

En declaraciones a Onda Vasca recogidas por Europa Press, Esteban ha señalado que, en entrevistas, Trump ha dicho "una frase tremenda" y es que "su límite es su propia moral, ni el derecho internacional ni ningún otro derecho, pero es que, en ese sentido, tampoco los derechos humanos".

"La personalidad de este señor es muy narcisista y yo diría que estamos ante el nuevo Nerón del siglo XXI. Te puede montar un incendio además en cadena, porque eso salpica, hay chispas que pueden rebotar, y que no sabemos en qué va a evolucionar todo este modelo mundial", ha indicado.

A su juicio, el razonamiento del presidente estadounidense "es el mismo que utiliza Putin y el mismo que puede utilizar China". "La verdad es que me preocupa esta actitud de EEUU y Europa, tiene que pensar seriamente ya que no es un aliado. A pesar de esta sensación de que es verdad que el escudo militar europeo, hoy por hoy, sin EEUU no está construido, Europa tiene que empezar a construirlo ya, y en algunos casos decirle claramente a EEUU: 'no te necesitamos y no queremos saber nada contigo',", ha añadido.

Aitor Esteban ha dicho que "hay que empezar a construir acuerdos sin los EEUU". "No sabemos qué va a ocurrir dentro de tres años, pero ya no te puedes fiar. EEUU es completamente diferente", ha asegurado.

Sobre Venezuela, ha destacado que "tiene que ser de las venezolanas y venezolanos" y ha subrayado que, detrás de la operación militar estadounidense, "no había nada de democracia, lo que había es puro interés", doctrina Monroe y petróleo.

"Nosotros aspiramos a que la ciudadanía venezolana pueda elegir libremente su futuro, la de allí, la groenlandesa, y la de absolutamente todas las partes del mundo, como queremos que sea también para la vasca", ha señalado.

EN LA OTAN

Aitor Esteban ha admitido que "el panorama es terrible" con las amenazas a Groenlandia, y ha considerado que hay que plantear este tema en la OTAN, no a nivel europeo, como se está haciendo ahora, ni viajando la primera ministra danesa y el primer ministro groenlandés a Washington.

"Yo creo que habría que plantearlo definitivamente en la OTAN y decir ¿esto es broma o va en serio? Y si va en serio, ¿entonces qué hacemos aquí? Disolvemos esto. Vosotros con lo vuestro, nosotros con lo nuestro. Podemos taparnos los ojos durante un tiempo, pero las circunstancias no van a cambiar y lo que está claro es que este nuevo Nerón solo entiende dos cosas: uno, que le hagan frente, y dos, que ese que le haga frente tenga algo de fuerza. Por lo tanto, primero, hay que decir hasta aquí has llegado, y segundo, lo que tiene que hacer Europa es unirse", ha manifestado.

Tras apuntar que hasta ahora era "un quimera" tener un ejército europeo, cree que hay que planteárselo "seriamente". "El tiempo se le está cortando a Europa. Y, desde luego, cualquier población europea y cualquier nación europea, y entre ellas incluye a Euskadi, nuestro futuro está en Europa, y tenemos que ayudar a construirlo, y lo que tenemos que buscar es un hueco en esa Europa. Y ese es el próximo reto vasco, encontrar nuestro propio hueco como nación en Europa", ha explicado, para precisar que fuera de Europa "no ha solución hoy en día" porque "el mundo se ha achicado mucho".