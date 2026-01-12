Espana agencias

Compromís destaca que la exconsellera Pradas ha reconocido que la idea de no confinar por la dana fue de Mazón

Alberto Ibáñez acusa a altos cargos valencianos de falsificar información sobre la tragedia en Valencia y asegura que la propia Salomé Pradas señaló a Carlos Mazón como responsable de la decisión que originó la polémica gestión

Durante la investigación judicial sobre las decisiones adoptadas el día de la tragedia en la provincia de Valencia, tanto la exconsellera de Interior Salomé Pradas como José Manuel Cuenca, antiguo jefe de gabinete del expresidente autonómico Carlos Mazón, comparecieron en una vista crucial. De acuerdo con lo publicado por el medio, Compromís resalta que Pradas ha admitido que la decisión de no decretar el confinamiento ante el episodio de la dana se originó en una "orden" recibida de Mazón, trasladada a través de altos cargos de la Generalitat.

Según informó Compromís y como recogió el medio de comunicación, el diputado Alberto Ibáñez, representante de esta formación en el Congreso y portavoz de Sumar en la comisión que indaga los hechos, acusó a altos responsables valencianos de manipular y falsificar información sobre la gestión de la tragedia, en la que fallecieron 230 personas. Ibáñez calificó la actuación institucional de "lamentable espectáculo de mentiras", denunciando que durante más de un año, las máximas autoridades del Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana habrían sostenido versiones inexactas sobre los hechos.

El diputado dirigió críticas directas hacia el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que describió como un respaldo a quienes califica como "negligentes" dentro de la Generalitat y a Carlos Mazón, principal señalado en la toma de decisiones. De acuerdo con las declaraciones públicas difundidas por Compromís, Ibáñez remarcó el malestar existente entre la sociedad valenciana debido al modo en que, asegura, los dirigentes autonómicos habrían mantenido su versión ante los familiares de las víctimas de la mayor tragedia vivida recientemente en la provincia.

En relación con el contenido de la comisión de investigación del Congreso, el parlamentario se refirió a los testimonios de la exconsellera Pradas, quien atribuyó la orden de no confinar no solo a Mazón, sino a través de José Manuel Cuenca y Cayetano García Ramírez, entonces secretario autonómico de la Presidencia. Según Ibáñez, esto pone de manifiesto la dinámica interna y la cadena de mando involucradas en la toma de una resolución trascendental para la gestión de la emergencia.

Compromís insistió en que la actitud del PP durante este proceso se ha centrado en "mentir y revictimizar a las víctimas", sosteniendo que desde la dirección del partido se ha priorizado el control del relato político sobre el reconocimiento del dolor de los familiares de las 230 personas fallecidas en el desastre, citó el medio. Ibáñez expresó que los valencianos continúan observando un "espectáculo" protagonizado por las figuras públicas implicadas, a las que acusa de priorizar el interés político por encima del esclarecimiento de los hechos y la atención a las víctimas.

Tal como publicó el medio, el recorrido judicial sigue su curso y está prevista la nueva comparecencia en el Congreso de José Manuel Cuenca el próximo día 20. Ibáñez recalcó que el ex jefe de gabinete de Mazón deberá modificar la postura que, según él, mantuvo hasta ahora y responder sin evasivas, enfatizando en la obligación de ofrecer respuestas veraces ante los representantes parlamentarios y la sociedad. En palabras del diputado, "esta vez tendrá que dejar a un lado su actitud chulesca y machista y no mentir, no tiene escapatoria".

Compromís continúa exigiendo explicaciones sobre el procedimiento que condujo a la polémica resolución de no confinar a la población durante el episodio de la dana, cuya consecuencia directa fue, según exponen, la muerte de 230 personas, tal como detalló el medio citado. La formación mantiene su petición de responsabilidad política a los altos cargos señalados y demanda claridad en torno a lo declarado por Pradas y las responsabilidades atribuidas a Mazón.

Según consignó el medio, el desarrollo de los interrogatorios y las comparecencias ante la comisión de investigación se han convertido en un escenario central de debate político en la Comunidad Valenciana, donde resuena el reclamo de los familiares de las víctimas y la exigencia de transparencia. En este contexto, la versión expuesta por Ibáñez y el partido Compromís supone una acusación directa contra la cúpula del PP autonómico y nacional, añadiendo presión sobre la gestión institucional del desastre desde la perspectiva de la oposición política valenciana.

