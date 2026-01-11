Espana agencias

Undécimo gol de Muriqi, octavo de Moleiro y sexto de De Frutos

Madrid, 11 ene (EFE).- Vedraq Muriqi, delantero del Mallorca, amplió a once su registro de goles en esta temporada de LaLiga EA Sports, tras marcar el tanto de su equipo contra el Rayo Vallecano, en el que Jorge de Frutos ya suma seis dianas, mientras que Alberto Moleiro continuó con su racha, ya por los once tantos.

La primera plaza de la tabla aún corresponde a Kylian Mbappé, que juega con el Real Madrid la Supercopa de España. Suma 18 goles, siete más que el citado Muriqi y Ferran Torres, que disputa también con el Barcelona el torneo en Arabia Saudí.

Después figuran Robert Lewandowski, con nueve, y el colombiano Cucho Hernández, con ocho, los mismos a los que ha llegado Moleiro.

-- Clasificación tras 19 jornadas:

- Con 18 goles: Mbappé (FRA) (4p) (Real Madrid).

- Con 11 goles: Ferran Torres (Barcelona); Muriqi (KOS) (2P) (Mallorca).

- Con 9 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 8 goles: 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Moleiro (Villarreal)

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (2p) (Celta).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Budimir (CRO) (3p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia).

- Con 5 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Vanat (UKR) (Girona); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN), Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Fermín (Barcelona); André da Silva (POR) (Elche); Carlos Romero (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Bellingham (ING) (Real Madrid); Gonçalo Guedes (POR) y Brais Méndez (Real Sociedad).

- Con 3 goles: Toni Martínez y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR), Fornals y Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) y Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro (Osasuna); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo y Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Akor Adams (NGR), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Guruzeta, Berenguer (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); Ferran Jutglá, El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Rubén García, Catena y Víctor Muñoz (Osasuna); Viñas (1p) y Rondón (VEN) (Oviedo); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu, (1p) (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Febas, Diang y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Iker Losada y Dela (1p) (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Ilyas Chaira y Carmo (Oviedo); Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Carreras, Asencio, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Oskarsson (ISL), Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche). EFE

