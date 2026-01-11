Un jurado juzga a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja en Alicante

Alicante, 11 ene (EFE).- Un jurado popular juzgará a partir de este lunes a un hombre acusado de asesinar de 18 puñaladas a su pareja sentimental, de 27 años, en el domicilio que compartían ocasionalmente en Alcoy (Alicante).

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio comienza mañana a partir de las 9.30 horas en el Tribunal del Jurado y se prolongará hasta el día 20, y la fiscalía califica lo ocurrido bajo los delitos de asesinato y amenazas.

El crimen machista ocurrió el 23 de octubre de 2022 y el jurado deberá decidir si sobre las dos de la madrugada este individuo, que habría amenazado de muerte a la víctima una semana antes, cogió un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y se lo clavó a la mujer 18 veces.

La víctima murió a consecuencia de la hemorragia que sufrió por el ataque y el tribunal deberá determinar si el acusado es culpable y si lo hizo movido por su carácter posesivo, agresivo, celoso y de menosprecio hacia la pareja, así como si actuó con pleno conocimiento de lo que hacía. EFE