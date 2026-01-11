Espana agencias

Ucrania espera que incautaciones de petroleros limiten por fin exportaciones de crudo ruso

Leópolis (Ucrania), 11 ene (EFECOM).- Ucrania espera que las incautaciones de petroleros por parte de EE. UU. limiten por fin las exportaciones de crudo ruso ante el reducido impacto de las sanciones occidentales, mientras sus drones continúan atacando el hidrocarburo de Rusia con el que el Kremlin financia la maquinaria bélica de Moscú.

El embargo del G7 y de la Unión Europea sobre la compra de petróleo ruso ha hecho poco para frenar las exportaciones a grandes compradores como China, la India y Brasil.

Hasta 1.200 petroleros de diversas banderas y estructuras de propiedad han estado implicados en el transporte de petróleo procedente de Rusia, así como de Venezuela e Irán, según el Instituto de Investigación Estratégica del Mar Negro.

Funcionarios y analistas ucranianos, entre ellos Andrí Klimenko, director del Instituto, llevan tiempo reclamando medidas más duras contra la llamada "flota en la sombra" rusa con la que Rusia esquiva las sanciones occidentales.

La incautación de cinco petroleros por parte de EE. UU., incluido uno reinscrito bajo bandera rusa, como parte de su campaña en Venezuela, podría también señalar un cambio en la aplicación de la ley por parte de Occidente contra las principales fuentes de ingresos por exportaciones de Rusia, según esperan.

Noticias alentadoras

"Pasos tan decididos proyectan fortaleza y envían los mensajes correctos a los perpetradores", escribió en la red social X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, tras la detención por parte de EE. UU. del Olina, un buque sancionado vinculado a la flota en la sombra rusa.

La incipiente determinación de Occidente "inspira un optimismo cauteloso", sostuvo también en redes sociales Yuri Fedorenko, asesor del Comité de Defensa del Parlamento ucraniano, al señalar que Rusia ha aprovechado durante mucho tiempo la "cautela y el miedo a la escalada" de Occidente.

"Nuestro enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza, y Occidente por fin empieza a hablarlo", subrayó.

El diputado Yegor Cherníev afirmó que EE. UU. ha dejado claro que la flota en la sombra rusa no goza de protección legal, ya que el origen del crudo transportado es cuestionable según el derecho internacional.

Esto abre la puerta a que otros Estados los detengan con "un riesgo político o legal mínimo", declaró al canal ucraniano 'Freedom'.

Herramientas sin usar

El propio término "flota en la sombra", utilizado a menudo para describir a los petroleros que transportan petróleo sancionado, resulta engañoso y oculta la inacción de los socios extranjeros de Ucrania pese a las numerosas herramientas de las que disponen, dijo Klimenko a EFE.

Según los datos de su Instituto, más del 40 % del petróleo ruso exportado a través del mar Báltico, que representa el 60 % del total de las exportaciones marítimas de crudo de Rusia, ha sido transportado por empresas griegas.

"El primer paso para interrumpir estas exportaciones es retirar los petroleros de propiedad europea de la ruta", enfatizó Klimenko.

Las armadas europeas y turcas también deberían hacer cumplir las normas marítimas en sus aguas, añadió.

En noviembre de 2025, 86 petroleros transportaron petróleo ruso a través del mar Báltico; de ellos cinco navegaban sin bandera y nueve con banderas falsas, lo que significa que el 16 % podría haber sido bloqueado.

Sin embargo, continúan operando a través de aguas danesas y turcas, al igual que más del 15 % de los petroleros que representan riesgos medioambientales significativos debido a su estado de deterioro, subrayó el analista.

Incluso cuando los petroleros desactivan los rastreadores GPS para ocultar sus movimientos, no pueden evitar ser detectados al pasar por estrechos vitales. En última instancia, la aplicación de la ley depende de la voluntad política, recalcó Klimenko.

La campaña de Ucrania

Mientras espera una acción occidental más contundente, Ucrania impulsa su propia campaña de ataques casi diarios contra la infraestructura petrolera rusa, como refinerías y depósitos.

Kiev también ha lanzado ataques con drones contra petroleros rusos y se han registrado al menos cuatro en el mar Negro desde finales de noviembre pasado y uno en el Mediterráneo.

Estas operaciones complementan las sanciones y buscan empujar a los compradores hacia alternativas, explicó a EFE Maxim Gardus, de la plataforma 'Razom We Stand', que monitorea las exportaciones energéticas de Rusia.

Moscú prometió represalias y continuó atacando los puertos ucranianos. El viernes daño dos buques civiles cerca de Odesa en el ataque más reciente, aunque hasta ahora no ha logrado interrumpir el flujo a lo largo del corredor marítimo ucraniano, utilizado por cientos de buques cada mes.

No obstante, Moscú actuará para sostener las exportaciones de petróleo, fundamentales para su maquinaria bélica, pese al aumento de los riesgos, señaló Klimenko, y añadió que solo una campaña sistemática contra los petroleros y la infraestructura implicados puede lograr un impacto importante. EFECOM

