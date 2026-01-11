Espana agencias

Triplete del preparador argentino Anaya y con caballos prometedores

Dos Hermanas (Sevilla), 11 ene (EFE).- El entrenador argentino Óscar Anaya selló este domingo un triplete de victorias en la primera jornada de 2026 en Dos Hermanas (Sevilla), en las tres carreras donde ensillaba caballos.

El sudamericano ganó con el tres años debutante en España “Justcallmesergio”, con el buen “Ifach” y con el prometedor y también nuevo en nuestros hipódromos “Flight Leader”.

El seis años “Flight Leader” apunta a caballo de grandes premios. Compra de la cántabra cuadra Río Cubas en Inglaterra, este nuevo pupilo de Anaya llegó a disputar y ganar todo un Grupo 3 en París cuando era un potro de tres años.

En su etapa británica no dejó buenos resultados y sólo compitió en tres ocasiones, pero ofrece todavía un alto valor, como ha demostrado hoy en la pista de hierba nazarena.

Con la checa Denisa Sikorová en la silla, vino a reducir a “White Bay”, un alazán muy adaptado al Hipódromo de Dos Hermanas, al final de los 1.800 metros del premio Torre de las Haciendas.

La cuadra Río Cubas y su titular, Diego Sarabia, jinete amateur, ya habían vencido con “Ifach” en la milla, por delante del puntero y siempre rendidor “Something”. Sikorová había llevado al triunfo a “Justcallmesergio” en una prueba de 1.400 metros para potros de tres años, sin encontrar oposición en sus tres rivales.

Otro argentino, en este caso el jockey José Gómez, dobló éxito en la tarde en los dos hándicaps de 2.200 metros. A lomos de “Yira”, una yegua que estaba rodando la victoria en sus últimas salidas en la campaña invernal, dominó de salida a meta; y con “Spanish Ruler” protagonizó un largo cabeza a cabeza con “Sweet Wish”, que cruzaría la meta con ligera ventaja y sería distanciada por haber molestado a su rival en la pelea.

Con estos resultados, la combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus la forman en este orden las mantillas: 1 – 3 – 3 – 8 – 3 – 4. En la Lototurf, el número del caballo ganador es el 8. No se registraron retiradas en la reunión. EFE

fg/sab

